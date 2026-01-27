창간 80주년 경향신문

할리우드 스타 포트먼도 “ICE OUT”

경향신문

본문 요약

미국 미네소타주에서 연방 이민당국 소속 요원들이 르네 니콜 굿과 앨릭스 제프리 프레티를 사살한 사건의 파장이 커지자 할리우드 스타들도 도널드 트럼프 행정부를 향해 비판의 목소리를 높이고 있다.

26일 할리우드 매체 버라이어티와 데드라인 등에 따르면 지난 22일 유타주 파크시티에서 개막한 선댄스영화제에서 여러 배우가 이민당국의 총격에 숨진 희생자들을 애도하는 시위에 참여하거나 미디어 인터뷰를 통해 공개적으로 당국을 규탄했다.

영화 <레옹>과 <블랙 스완> 등으로 유명한 배우 내털리 포트먼은 전날 데드라인 인터뷰에서 "트럼프 정부와 크리스티 놈, 이민세관단속국이 자행하고 있는 일들은 인류애가 실종된 최악 중의 최악"이라고 비판했다.

할리우드 스타 포트먼도 “ICE OUT”

입력 2026.01.27 21:36

  • 배시은 기자

선댄스영화제 참석 유명 배우들

이민당국 총격에 죽은 시민 애도

인터뷰 등 트럼프 정부 공개 규탄

내털리 포트먼이 ‘이민세관단속국(ICE) OUT’이라고 쓰인 배지를 달고 24일 미국 유타주에서 열린 선댄스영화제에 참석했다. AFP연합뉴스

내털리 포트먼이 ‘이민세관단속국(ICE) OUT’이라고 쓰인 배지를 달고 24일 미국 유타주에서 열린 선댄스영화제에 참석했다. AFP연합뉴스

미국 미네소타주에서 연방 이민당국 소속 요원들이 르네 니콜 굿과 앨릭스 제프리 프레티를 사살한 사건의 파장이 커지자 할리우드 스타들도 도널드 트럼프 행정부를 향해 비판의 목소리를 높이고 있다.

26일(현지시간) 할리우드 매체 버라이어티와 데드라인 등에 따르면 지난 22일 유타주 파크시티에서 개막한 선댄스영화제에서 여러 배우가 이민당국의 총격에 숨진 희생자들을 애도하는 시위에 참여하거나 미디어 인터뷰를 통해 공개적으로 당국을 규탄했다.

영화 <레옹>과 <블랙 스완> 등으로 유명한 배우 내털리 포트먼은 전날 데드라인 인터뷰에서 “트럼프 정부와 크리스티 놈(국토안보부 장관), 이민세관단속국(ICE)이 자행하고 있는 일들은 인류애가 실종된 최악 중의 최악”이라고 비판했다. 이어 “사람들이 서로를 위해 발 벗고 나서는 모습에서는 최상의 인류애를 볼 수 있다”고 했다. 포트먼은 영화제 공개 석상에서 ‘ICE 아웃’과 ICE 요원 총격에 희생된 여성 르네 니콜 굿의 이름에서 차용한 ‘착하게 행동하라(Be Good)’ 문구가 적힌 배지도 달았다.

전날 저녁에는 영화제 현장의 주요 지역에서 ‘선댄서스, ICE를 녹여라’라는 이름의 시위가 열렸다. 이 시위에 참여한 <반지의 제왕> 주연배우 일라이저 우드는 “우리는 사람들을 하나로 모으고 전 세계의 이야기를 전하는 영화제에 와 있다. 이곳에서 우리는 분열되지 않고 함께할 것”이라고 했다.

