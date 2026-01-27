창간 80주년 경향신문

이란 반정부 시위 강경진압 뒤…화폐가치 ‘역대 최저’

경향신문

본문 요약

이란에서 경제난으로 촉발된 대규모 시위가 정부의 강경 진압으로 잦아들었지만 불안정이 이어지면서 화폐가치가 역대 최저 수준으로 떨어졌다.

로이터통신은 27일 복수의 이란 통화 추적 웹사이트를 인용해 이날 이란 리알화 환율이 처음으로 달러당 150만리알에 달했다고 보도했다.

이란 화폐 가치가 역대 최저치로 하락한 것이다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

이란 반정부 시위 강경진압 뒤…화폐가치 ‘역대 최저’

입력 2026.01.27 22:03

수정 2026.01.27 22:25

  • 김희진 기자

지난해 4월5일(현지시간) 이란 테헤란 시내에 위치한 외환거래소에서 환전소 직원이 미국 달러를 세고 있다. AP연합뉴스

이란에서 경제난으로 촉발된 대규모 시위가 정부의 강경 진압으로 잦아들었지만 불안정이 이어지면서 화폐가치가 역대 최저 수준으로 떨어졌다.

로이터통신은 27일(현지시간) 복수의 이란 통화 추적 웹사이트를 인용해 이날 이란 리알화 환율이 처음으로 달러당 150만리알에 달했다고 보도했다. 이란 화폐 가치가 역대 최저치로 하락한 것이다. 지난달 28일 리알화 가치 폭락과 경제난으로 시위가 촉발된 지 한 달이 되어가지만, 경제 불안정성은 더 커지는 것으로 풀이된다.

시위 초기 리알화 환율은 달러당 142만리알이었다. 도널드 트럼프 미국 대통령 2기 정부 출범 이후 이란에 대한 서방 제재가 한층 심해지면서 리알화는 지난해 4월 처음 달러당 100만리알을 넘어섰다. 이란 핵 합의가 타결된 2015년엔 달러당 3만리알 수준이었다.

미국 기반 인권운동가통신(HRANA)은 이날 이란 당국의 시위대 유혈 진압으로 인한 사망자가 최소 6126명으로 집계됐다고 밝혔다. HRANA는 사망자 중 5777명은 시위자, 214명은 정부 소속 군인이라고 설명했다. 86명은 어린이, 49명은 시위에 참여하지 않은 민간인으로 조사됐다. 더 많은 사망자가 있을 것으로 추정되나 인터넷 차단 등 조치로 검증에 시간이 걸린다고도 덧붙였다.

이란 정부는 지난달 21일 시위 관련 사망자가 민간 집계보다 훨씬 적은 수준인 3117명이라고 발표했다.

“돌아올 수 없는 강 건넜다···반정부 시위 불씨, 언제든 다시 붙을 것”···‘최악 유혈진압’ 이후 이란 어디로

지난달 28일(현지시간) 이란 화폐가치 폭락에 분노한 시장 상인들이 상점 문을 닫고 거리로 나서면서 시작된 이란 반정부 시위가 발생한 지 한 달이 됐다. 중산층부터 빈곤층까지 다양한 계층이 참여하며 이란 전역 400여개 도시로 빠르게 확산된 반정부 시위는 이란 정권의 강경 진압으로 수천~수만명이 사망하며 이란 역사상 최악의 유혈사태로 기록될 것으로 보...

https://www.khan.co.kr/article/202601271639011

