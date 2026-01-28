창간 80주년 경향신문

제조업 부진 심화…기업 경기전망 3년 11개월째 ‘비관’

경향신문

본문 요약

국내 기업들의 경기 전망이 3년 11개월째 부정적인 흐름을 이어가는 가운데, 제조업의 부진 우려가 한층 깊어진 것으로 나타났다.

BSI 전망치는 2022년 4월 이후 47개월 연속 기준선인 100을 밑돌았다.

업종별로는 제조업과 비제조업 모두 기준선을 하회하며 부진이 이어졌지만, 지수 흐름은 엇갈렸다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

제조업 부진 심화…기업 경기전망 3년 11개월째 ‘비관’

입력 2026.01.28 07:14

  • 박상영 기자

소규모 제조업 공장 밀집 지역인 서울 영등포구 문래동의 전신주에 인력수급업체 전단이 붙어 있다. 연합뉴스.

국내 기업들의 경기 전망이 3년 11개월째 부정적인 흐름을 이어가는 가운데, 제조업의 부진 우려가 한층 깊어진 것으로 나타났다.

한국경제인협회는 매출액 기준 600대 기업을 대상으로 진행한 조사에서 2월 기업경기실사지수(BSI) 전망치가 93.9로 집계됐다고 28일 밝혔다. BSI는 기준치인 100보다 높으면 전월 대비 경기 전망이 긍정적이고 100보다 낮으면 부정적이라는 뜻이다.

BSI 전망치는 2022년 4월(99.1) 이후 47개월 연속 기준선인 100을 밑돌았다. 업종별로는 제조업과 비제조업 모두 기준선을 하회하며 부진이 이어졌지만, 지수 흐름은 엇갈렸다. 제조업 BSI는 88.1로 전월(91.8)보다 3.7포인트 하락해 지난해 8월 이후 6개월 만에 다시 80대로 내려섰다. 반면 비제조업 BSI는 99.5로 전달(98.9)보다 0.6포인트 상승했다.

제조업은 2024년 4월부터 1년 11개월 연속, 비제조업은 올해 1월부터 2개월 연속 기준선을 밑돌고 있다. 제조업 세부 업종(10개) 중에서는 식음료 및 담배, 목재·가구 및 종이, 의약품 등 3개 업종은 보합세(100)를 유지했다. 섬유·의복 및 가죽·신발(73.3), 전자 및 통신장비(73.3) 등 나머지 업종은 부진이 전망됐다.

한경협은 2월 조업일수 감소, 고환율, 주요국 경제성장 전망 둔화 등의 대내외 리스크가 기업 심리에 부정적 영향을 미친 것으로 해석했다.

비제조업 세부 업종(7개) 중에는 계절적 수요 확대가 예상되는 전기·가스·수도(115.8)가 호조 전망을 보였다. 건설 업종은 2022년 9월(102.7) 이후 3년 5개월 만에 기준선으로 회복했다.

부문별로는 내수(92.0)·수출(93.1)·투자(95.8) 등 주요 3대 부문을 포함한 7개의 모든 부문에서 부정적 전망이 나타났다. 내수·수출·투자의 동반 부진은 2024년 7월 이후 1년 8개월간 이어지고 있다.

이상호 한경협 경제산업본부장은 “경기침체 장기화로 상당수 기업의 경영 실적이 매우 부진한 상황”이라며 “지속적인 대외 리스크 모니터링과 함께 국내 규제 부담 완화를 통해 기업 심리를 개선해야 할 것”이라고 밝혔다.

