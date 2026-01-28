창간 80주년 경향신문

카리브해 미군 공격 사망 트리니다드토바고인 유족, 미 정부 소송

경향신문

본문 요약

미군의 선박 공격으로 카리브해 공해상에서 숨진 트리니다드토바고 국적 남성 2명의 유가족이 27일 미국 정부를 상대로 손해배상 소송을 제기했다.

미 매사추세츠연방법원에 따르면 지난해 10월 14일 미군의 미사일 공격으로 보트에서 사망한 채드 조셉과 리시 사마루의 유가족은 이들 두 사람이 전쟁범죄에 해당하는 미국의 군사공격으로 부당하게 사망했다며 징벌적 손해배상을 청구하는 소송을 이날 제기했다.

유가족은 소장에서 두 사람이 구체적이고 중대한 위협이 되는 활동에 관여하지 않았음에도 미군이 국제법을 위반해 이들을 살해했다고 주장했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

카리브해 미군 공격 사망 트리니다드토바고인 유족, 미 정부 소송

입력 2026.01.28 07:28

  • 박은경 기자

미국 매사추세츠주 보스턴의 연방 법원에서 한 연방법원 판사가 발언하고 있다. 로이터연합뉴스

미군의 선박 공격으로 카리브해 공해상에서 숨진 트리니다드토바고 국적 남성 2명의 유가족이 27일(현지시간) 미국 정부를 상대로 손해배상 소송을 제기했다.

미 매사추세츠연방법원에 따르면 지난해 10월 14일 미군의 미사일 공격으로 보트에서 사망한 채드 조셉(26)과 리시 사마루(41)의 유가족은 이들 두 사람이 전쟁범죄에 해당하는 미국의 군사공격으로 부당하게 사망했다며 징벌적 손해배상을 청구하는 소송을 이날 제기했다.

유가족은 소장에서 두 사람이 구체적이고 중대한 위협이 되는 활동에 관여하지 않았음에도 미군이 국제법을 위반해 이들을 살해했다고 주장했다. 특히 두 사람은 조직화한 무장단체의 구성원이 아니었고 미국에 대한 군사적 적대 행위에 직접 참여하지 않은 민간인이었는데도 미군이 의도적으로 공격을 가했다며 “이는 제네바협약의 중대한 위반이자 전쟁범죄에 해당한다”고 주장했다.

앞서 미군은 마약 밀매 차단을 명분으로 지난해 9월 이후 카리브해에서 마약 운반선으로 의심되는 선박들을 미사일로 공격해 왔다. 국제사회와 미국 내에서는 이러한 군사 행동의 법적 근거가 부족하다는 비판이 제기돼 왔으나 미 국방부는 도널드 트럼프 대통령이 중남미 마약 카르텔을 테러 조직으로 지정한 만큼 정당한 군사력 사용이라는 입장이다.

유가족의 소송을 지원한 시민단체 미국시민자유연합(ACLU)은 이날 성명을 통해 “지난해 9월 이후 미군의 유사한 보트 공격으로 최소 125명이 사망했다”며 “이는 명백한 불법 행위”라고 주장했다.

ACLU는 미국 시민이 아니더라도 미국 내 모든 연방법원에 해사 소송을 제기할 수 있다고 설명했다.

ACLU에 따르면 조셉은 아내와 세 자녀를 부양하기 위해 베네수엘라에서 어업과 농장 일을 해왔으며 공격 이틀 전 가족에게 트리니다드토바고로 돌아갈 배편을 찾고 있다는 연락을 남긴 뒤 미군의 공격으로 숨졌다.

사마루 역시 베네수엘라의 한 농장에서 가축을 돌보며 일해왔고 공격 이틀 전 가족과의 통화에서 병환 중인 어머니를 돌보기 위해 귀국할 예정이라고 말한 것으로 전해졌다.

