어제보다 추운 출근길…건조한 날씨에 화재 및 산불 조심

어제보다 추운 출근길…건조한 날씨에 화재 및 산불 조심

입력 2026.01.28 07:40

서울 아침 최저 기온이 영하 9도로 추위가 이어지고 있는 13일 서울 종로구 재동 일대가 밤사이 내린 눈·비로 얼어 있다. 문재원 기자

수요일인 28일 중부지방을 중심으로 아침 기온이 영하 10도 안팎으로 강추위가 이어지겠다.

기상청에 따르면 수도권과 강원내륙·산지, 충청내륙, 경북권에 한파특보가 발효된 가운데, 중부지방의 기온은 -10~-5℃ 사이를 보이고, 일부 경기북부내륙과 강원내륙·산지는 -15℃ 안팎으로 추운 날씨가 나타나고 있다.

이날 오전 전국 주요 지역의 기온은 서울 -9.3도, 인천 -7.3도, 수원 -8.8도, 춘천 -13.0도, 강릉 -4.3도, 청주 -7.4도, 대전 -8.7도, 전주 -7.2도, 광주 -3.6도, 제주 2.5도, 대구 -3.4도, 부산 -1.3도, 울산 -3.1도, 창원 -1.8도 등이다. 낮 기온은 -3∼7도로 예보됐다.

서울과 일부 경기내륙, 강원도와 전남동부남해안, 경상권에 건조특보가 발효돼있다. 바람도 강하게 불면서 작은 불씨가 큰불로 번질 수 있으니 산불과 각종 화재 예방에 각별히 유의해야겠다.

당분간 기온이 낮아 내린 눈이 얼어 빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳이 많겠으니 교통안전도 신경 써야 한다.

미세먼지 농도는 전 권역이 ‘좋음’이다.

오후부터는 동해상을 중심으로 돌풍이 불거나 천둥·번개가 치는 곳이 있겠다. 바다 물결은 동해 앞바다에서 1.0∼3.5m, 서해·남해 앞바다에서 0.5∼2.0m로 일겠다.

