미 애리조나 국경 인근서 또 이민단속 요원 총격···1명 중태

경향신문

미국 애리조나주 국경 인근에서 연방 이민단속 요원의 총격으로 1명이 중태에 빠졌다고 미 언론이 27일 보도했다.

미국의 대표적 보수 세력인 총기 소지권 옹호론자들이 도널드 트럼프 행정부 비판에 나섰다 월스트리트저널은 26일 미니애폴리스에서 시민 앨릭스 제프리 프레티를 총격으로 숨지게 한 국경순찰대가 피해자의 총기 소지 문제를 이유로 정당방위를 주장하자 총기 소지권 수호단체가 반발하고 있다고 보도했다.

미국 미네소타주에서 연방 이민 당국 요원들이 미국인 2명을 사살한 사건의 파장이 커지자 할리우드 스타들도 도널드 트럼프 행정부를 향해 비판의 목소리를 높이고 있다.

미 애리조나 국경 인근서 또 이민단속 요원 총격···1명 중태

입력 2026.01.28 07:56

  • 박은경 기자

미국 애리조나주 아마도와 아리바카 사이 지역에서 27일(현지시간) 국경순찰대가 연루된 총격 사건 현장 인근에 미 국경순찰대 요원들이 모여 있다. 로이터연합뉴스

미국 애리조나주 아마도와 아리바카 사이 지역에서 27일(현지시간) 국경순찰대가 연루된 총격 사건 현장 인근에 미 국경순찰대 요원들이 모여 있다. 로이터연합뉴스

미국 애리조나주 국경 인근에서 연방 이민단속 요원의 총격으로 1명이 중태에 빠졌다고 미 언론이 27일(현지시간) 보도했다.

미 NBC 방송 등에 따르면 이날 오전 7시30분쯤 애리조나주 남부 국경 지대인 피마 카운티에서 1명이 총에 맞아 위중한 상태에 빠졌다. 피마 카운티 보안관실 대변인은 이번 총격에 미 국경순찰대(USBP)가 연루돼 있다고 밝혔다.

부상자의 신원과 정확한 사건 경위는 아직 확인되지 않았다. 부상자는 현장에서 응급처치를 받은 뒤 의료 헬기를 이용해 인근 병원으로 이송됐다. 사고 당시 현장에는 국경순찰대원들이 있었던 것으로 전해졌다.

피마 카운티 보안관실과 미 연방수사국(FBI)은 현재 사건의 정확한 경위를 조사하고 있다.

이번 사건은 지난 24일 미네소타주 미니애폴리스에서 국경순찰대 요원이 30대 미국인 알렉스 프레티를 사살한 지 사흘 만이자, 지난 7일 이민세관단속국(ICE) 요원이 30대 미국인 여성 르네 굿을 사살한 지 약 3주 만에 발생했다.

프레티와 굿의 사망 이후 미국 전역에서는 격렬한 시위가 이어졌으며 미 국토안보부(DHS)와 도널드 트럼프 행정부의 이민 단속 정책을 둘러싼 비판도 거세졌다.

미 일간 워싱턴포스트(WP)는 지난해 7월 이후 국토안보부 산하 연방 요원들이 체포 작전이나 시위 대응 과정에서 총기를 사용한 사례가 모두 16차례에 이른다고 보도했다. 이 과정에서 미국 시민 4명을 포함해 최소 10명이 총에 맞았고, 이 가운데 3명이 숨졌다고 전했다. 이들 사건과 관련해 ICE나 국경순찰대 소속 요원 가운데 형사 기소되거나 징계를 받은 사례는 현재까지 없는 것으로 파악됐다고 WP는 보도했다.

총기 소지 옹호론자들도 트럼프 비판 대열에···다시 소환된 ‘미 수정헌법 2조’

미국의 대표적 보수 세력인 총기 소지권 옹호론자들이 도널드 트럼프 행정부 비판에 나섰다 월스트리트저널(WSJ)은 26일(현지시간) 미니애폴리스에서 시민 앨릭스 제프리 프레티를 총격으로 숨지게 한 국경순찰대가 피해자의 총기 소지 문제를 이유로 정당방위를 주장하자 총기 소지권 수호단체가 반발하고 있다고 보도했다. 전미총기권리협회(NAGR)는 이날 성명을 ...

https://www.khan.co.kr/article/202601271108001#ENT

내털리 포트먼도 “ICE OUT”···할리우드 스타들도 트럼프 이민정책 비판 나서

미국 미네소타주에서 연방 이민 당국 요원들이 미국인 2명을 사살한 사건의 파장이 커지자 할리우드 스타들도 도널드 트럼프 행정부를 향해 비판의 목소리를 높이고 있다. 26일(현지시간) 할리우드 매체 버라이어티와 데드라인 등에 따르면 지난 22일 유타주 파크시티에서 개막한 선댄스영화제에서 여러 배우가 이민 당국의 총격에 숨진 희생자들을 애도하는 시위에 참...

https://www.khan.co.kr/article/202601270727001#ENT

