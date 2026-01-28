미 애리조나 국경 인근서 또 이민단속 요원 총격···1명 중태

미국 애리조나주 국경 인근에서 연방 이민단속 요원의 총격으로 1명이 중태에 빠졌다고 미 언론이 27일(현지시간) 보도했다.

미 NBC 방송 등에 따르면 이날 오전 7시30분쯤 애리조나주 남부 국경 지대인 피마 카운티에서 1명이 총에 맞아 위중한 상태에 빠졌다. 피마 카운티 보안관실 대변인은 이번 총격에 미 국경순찰대(USBP)가 연루돼 있다고 밝혔다.

부상자의 신원과 정확한 사건 경위는 아직 확인되지 않았다. 부상자는 현장에서 응급처치를 받은 뒤 의료 헬기를 이용해 인근 병원으로 이송됐다. 사고 당시 현장에는 국경순찰대원들이 있었던 것으로 전해졌다.

피마 카운티 보안관실과 미 연방수사국(FBI)은 현재 사건의 정확한 경위를 조사하고 있다.

이번 사건은 지난 24일 미네소타주 미니애폴리스에서 국경순찰대 요원이 30대 미국인 알렉스 프레티를 사살한 지 사흘 만이자, 지난 7일 이민세관단속국(ICE) 요원이 30대 미국인 여성 르네 굿을 사살한 지 약 3주 만에 발생했다.

프레티와 굿의 사망 이후 미국 전역에서는 격렬한 시위가 이어졌으며 미 국토안보부(DHS)와 도널드 트럼프 행정부의 이민 단속 정책을 둘러싼 비판도 거세졌다.

미 일간 워싱턴포스트(WP)는 지난해 7월 이후 국토안보부 산하 연방 요원들이 체포 작전이나 시위 대응 과정에서 총기를 사용한 사례가 모두 16차례에 이른다고 보도했다. 이 과정에서 미국 시민 4명을 포함해 최소 10명이 총에 맞았고, 이 가운데 3명이 숨졌다고 전했다. 이들 사건과 관련해 ICE나 국경순찰대 소속 요원 가운데 형사 기소되거나 징계를 받은 사례는 현재까지 없는 것으로 파악됐다고 WP는 보도했다.