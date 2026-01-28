트럼프 “쿠바 사실상 붕괴 직전”···정권 교체 관측도

도널드 트럼프 미국 대통령은 27일(현지시간) 쿠바에 대해 “곧 무너질 나라”라며 정권 붕괴 가능성을 거론했다. 쿠바는 최근 베네수엘라에 이은 차기 정권 교체 대상으로 거론되고 있다.

트럼프 대통령은 이날 아이오와주 방문 중 경제 관련 연설을 앞두고 한 식당에서 취재진과 만나 “쿠바에 어떤 일이 벌어질지 지켜볼 것”이라며 “쿠바는 사실상 붕괴 직전의 국가”라고 말했다.

트럼프 대통령은 이어 “쿠바는 그동안 베네수엘라로부터 자금 지원을 받아왔고 석유도 공급받아왔다”며 “그러나 이제는 더는 그런 지원을 받지 못하고 있다”고 밝혔다.

미국 언론들은 이달 초 기습 군사작전으로 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 축출한 이후, 트럼프 행정부가 다음 목표로 쿠바를 염두에 두고 있다는 관측을 내놓고 있다.

월스트리트저널(WSJ)은 지난 21일 트럼프 행정부가 마두로 축출의 여세를 몰아 쿠바 정권 교체를 목표로 설정하고 정권 이양 협상에 나설 조력자를 물색 중이라고 보도했다.

폴리티코는 지난 23일 트럼프 행정부가 붕괴 위기에 놓인 쿠바 경제를 더욱 압박하기 위해 쿠바의 원유 수입을 차단하는 해상 봉쇄 방안을 검토하고 있다고 전한 바 있다.