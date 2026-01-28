지자체 금고 이자율 공개에···이 대통령 “1%도 100억, 이게 다 주민들 혈세”

이재명 대통령은 28일 전국 243개 지방자치단체의 금고 이자율이 공개되는 것과 관련해 “이게 다 주민들의 혈세입니다”라고 밝혔다.

이 대통령은 이날 엑스에 “1조원에 1%만 해도 100억…해당도시의 민주주의 정도와 이자율을 비교 연구해 볼 가치가 있다”면서 이같이 썼다.

행정안전부는 전날 전국 지방정부의 금고 이자율을 지방재정통합공개시스템인 ‘지방재정365’를 통해 일괄 공개한다고 밝혔다. 행안부가 전국 지방정부의 12개월 이상 정기예금 금리를 조사한 결과, 평균 금리는 2.53%로 집계됐다. 광역단체 평균은 2.61%로, 인천광역시가 4.57%로 가장 높았고 경상북도는 2.15%로 가장 낮았다. 기초단체 평균 금리는 2.52%였으며, 인천 서구가 4.82%로 최고치를, 경기 양평군이 1.78%로 최저치를 기록했다.

이번 이자율 공개는 지난해 12월 지방회계법 시행령 개정으로 지방정부 금고 금리 공개가 의무화된 데 따른 후속 조치다. 앞서 이 대통령은 지난해 8월 ‘나라 재정 절약 간담회’에서 ”전국 지자체 금고 이자율을 조사해 공개가 가능한지 검토하라“고 지시한 바 있다.