인천 앞바다 44년만에 야간조업 규제 풀렸다

오는 3월부터 인천 앞바다에서 야간조업이 가능해진다.

인천시는 1982년부터 44년간 이어져 온 인천 연안해역의 야간조업 및 항행 제한 규제가 대폭 완화된다고 28일 밝혔다.

인천 연안해역은 접경지역이 아닌 일반해역임에도 불구하고 안보와 안전상의 이유로 야간조업이 전면 금지됐다.

이는 1981년 해양수산부가 ‘어선안전조업법’ 16조를 근거로 ‘인천시 해역의 일시적 조업 또는 항행 제한’를 공고 형태로 운용하고, 국방부는 이를 기반으로 야간조업을 통제했기 때문이다.

이로 인해 인천시 등록어선 1482척은 일출부터 일몰 전 주간에만 조업과 항행을 할 수 있었다. 어업인들은 주간에만 조업할 수 있어 이동시간을 제외한 실질 조업시간이 부족하고, 성어기에도 어로활동이 제한돼 수익성이 떨어진다며 야간조업 등 규제 완화를 호소했다.

인천시는 2022년부터 해양수산부, 국방부, 해양경찰청 등 관계기관의 협의를 거쳐 만도리어장 이남(북위 37도 30분) 해역에서 성어기인 3~6월까지 야간 조업과 항행을 전면 허용하기로 합의했다.

이번 합의에 따라 야간조업의 안전 확보를 위해 지자체는 어업지도선과 민간당직선을 배치해야 한다.

이번 규제 완화가 시행되면 서울 면적의 4배 수준인 2399㎢ 의 어장이 확대되며, 해당 해역에서 조업하는 900여 척의 어선이 연간 3만1000t의 수산물을 추가로 어획해 136억원 규모의 경제효과를 창출할 것으로 기대된다.

유정복 인천시장은 “민·관·군이 힘을 모아 44년간 이어져 온 과도한 조업 규제를 개선한 의미 있는 성과”라며 “앞으로도 현장과 지속해서 소통하며 어업인들에게 실질적으로 도움이 되는 제도 개선을 적극적으로 추진하겠다”라고 말했다.