경북 상주 야산서 벌목 작업하던 70대 나무에 깔려 숨져

27일 오후 8시 25분쯤 경북 상주시 화동면의 한 야산에서 벌목 작업을 하던 A씨(70대)가 나무에 깔려 숨졌다.

A씨는 지인에 의해 발견됐으나 이미 사망한 상태였던 것으로 알려졌다.

경찰은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.