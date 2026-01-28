‘공천 헌금’ 김경, 의정활동 중단에도 1월 보수 640만원···의원직 내달까지 유지 가능성

지난해 12월말 의혹 제기 후 미국 체류·경찰 출석 윤리특위 ‘제명’ 의결···본회의 일정 아직 안 잡혀

공천 헌금 의혹으로 수사를 받는 김경 서울시의원(무소속·강서1)이 의혹 제기 후 한 달간 의정 활동을 사실상 중단했음에도 월 640만원이 넘는 보수를 받은 것으로 파악됐다.

서울시의회 윤리특별위원회가 김 시의원에 대해 지난 27일 제명 징계를 의결했지만, 이를 확정하는 본회의 표결이 늦어지면 김 시의원이 받는 추가 보수는 더 늘어난다.

28일 서울시의회에 따르면, 김 시의원은 1월 보수로 640만3490원을 받았다. 2026년 기준 의정 활동비 200만원과 월정수당 440만3490원을 합한 것이다.

의정 활동비는 의정 활동 자료의 수집과 연구, 각종 보조 활동에 필요한 비용을 보전하기 위한 것이다. 월정수당은 시의원에게 지급되는 기본급과 같다. 모두 시민 세금으로 매월 지급된다.

김 시의원은 지난 2022년 6월 지방선거 서울시의원 공천을 염두하고 당시 더불어민주당 소속이던 강선우 의원에게 1억원의 뇌물을 준 혐의로 경찰 수사를 받고 있다.

의혹이 제기된 것은 지난해 12월 말이었다. 그 후 김 시의원은 자녀를 만나러 간다는 명목으로 미국에 한동안 머물고, 귀국 후에는 경찰 출석 등으로 의정 활동을 제대로 하지 못했다. 하지만 한 달분 보수를 그대로 받은 것으로 나타났다.

만일 시의원이 제명으로 직을 상실하면 그 전날까지의 날수에 비례해 의정 활동비와 월정수당을 받는다. 구금상태에 들어가면 의정 활동비와 월정수당은 나오지 않는다.

윤리특위는 전날 김 시의원에 대한 의원직 제명안을 재적 의원 12명 만장일치로 의결했다. 제명안은 향후 본회의에서 재적의원 3분의 2 이상 찬성을 거쳐 확정되는데, 시의회는 본회의 일정을 아직 잡지 못했다.

다음 회기인 제334회 임시회는 2월 24일 개의해 3월 13일까지 열린다. 그 전에 제명안 표결을 위한 ‘원 포인트’ 회기를 따로 잡지 않은 상태에서 김 시의원이 구속되지 않고 2월 말께 임시회에서 제명이 확정되면 총 1200만원이 넘는 보수를 받게 된다.

윤리특위는 다른 상임위원회와 달리 회기 중이 아닐 때도 열 수 있지만, 본회의를 열려면 시의회 의장이 교섭단체 대표 의원들과 협의해 회기를 개의해 날짜를 정해야 한다.