‘OLED의 힘’ 키운 체질 개선···LG디스플레이, 4년 만에 흑자 전환

작년 영업이익 5170억…OLED 매출 비중 61% 김성현 CFO “올해도 기술 중심 회사로 계속 도약”

LG디스플레이가 4년 만에 연간 영업이익 흑자 전환에 성공했다. 고부가 유기발광다이오드(OLED) 중심의 사업구조 고도화와 원가 구조 혁신, 운영 효율화가 맞물린 결과다.

LG디스플레이는 지난해 4분기 매출과 영업이익이 각각 7조2008억원, 1685억원을 기록했다고 28일 밝혔다. 전년 동기와 비교해 매출은 8% 줄었지만 영업이익은 103% 늘었다.

지난해 연간 매출과 영업이익은 각각 25조8101억원, 5170억원이다. 영업이익 흑자 달성은 2021년 2조3306억원 이후 4년 만이다. 그간 LG디스플레이는 정보기술(IT)·TV 시장 수요 둔화와 중국 업체들과의 경쟁 심화에 따라 2022년(2조850억원), 2023년(2조5102억원), 2024년(5606억원) 적자를 거듭했다.

회사는 “대외 환경의 불확실성과 글로벌 시장의 변동성이 높았음에도 불구하고, OLED 매출 비중을 확대하고 경영 체질 개선을 강도 높게 전개해 흑자 전환에 성공했다”고 설명했다.

전체 매출 내 OLED 제품 비중은 61%로 역대 최고치를 경신했다. 2020년 32%에 불과했던 OLED 매출 비중은 2022년 40%, 2024년 55%로 꾸준히 늘었다. 지난해에는 대형 액정표시장치(LCD) 사업을 종료해 LCD에서 OLED로 사업구조 전환이 가속화됐다. LG디스플레이는 2022년 말 국내 대형 LCD 패널 생산을 종료하고, 지난해 4월 중국 광저우 LCD 공장 매각도 완료했다.

매출 기준 연간 제품별 판매 비중은 TV용 패널 19%, IT용 패널(모니터·노트북·PC·태블릿 등) 37%, 모바일용 패널 및 기타 제품 36%, 차량용 패널 8%이다.

LG디스플레이는 올해 인공지능 전환(AX)을 기반으로 기술 및 원가 경쟁력을 지속적으로 높이고 경영 운영 효율성을 강화해 안정적인 수익 구조를 구축한다는 방침이다.

김성현 LG디스플레이 최고재무책임자(CFO)는 “올해도 기술 중심 회사로의 체질 개선에 집중하고 지속가능한 수익 구조를 구축해 성과를 더욱 확대하도록 노력할 것”이라고 말했다.