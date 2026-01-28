‘설 당일 진료공백 막자’···대구, ‘비상진료’ 동참할 동네의원 모집

대구시·대구시의사회는 ‘명절 비상진료 지원사업’에 참여할 동네의원을 모집한다고 28일 밝혔다.

시 의사회 및 대구 각 구·군 보건소를 통해 참여 신청을 받을 예정이다. 이는 설 명절 당일(2월17일) 응급실 과밀화와 진료 공백에 대비하기 위한 조치다.

통상 설이나 추석 연휴에는 대다수의 동네의원이 문을 닫으면서 독감·감기 등 경증 환자들도 대형병원 응급실을 찾게 되는 사례가 많다. 이로 인해 장시간 대기와 진료비 부담 등 시민 불편이 커지는 경우가 빈번했다고 대구시는 설명했다.

대구시는 명절 당일 경증 환자의 의료 접근성과 진료 편의를 높이기 위해 2016년부터 전국 최초로 이 사업을 벌이고 있다. 지난해 추석 당일에는 동네의원 27곳이 동참해 총 1887명의 환자를 진료했다.

이재홍 대구시 보건복지국장은 “연휴 기간 비상진료에 참여한 동네의원 덕분에 시민들이 보다 안심하고 명절을 보낼 수 있었다”며 “이번 설 명절에도 시민을 생각하는 마음으로 병·의원과 약국의 적극적인 참여를 부탁드린다”고 말했다.