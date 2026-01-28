‘지친 마음에 쉼표 하나’···대구, 청년층 ‘마음건강’에 귀 기울인다

대구청년마음건강센터는 우울감이나 불안 등 심리·정서적 어려움을 겪는 청년층(19~34세)을 대상으로 정신건강 서비스를 제공한다고 28일 밝혔다.

센터는 전화와 온·오프라인 등 다양한 상담창구를 운영 중이다. 마음건강의 정도를 파악할 수 있는 검사, 회복지원 프로그램(인지행동치료·약물 및 증상관리 교육·사회기술훈련 등)도 지원한다.

또한 상담 등을 통한 맞춤형 사례관리와 지역사회 자원과의 연계, 정신건강 치료비 지원 등도 이뤄지고 있다.

특히 센터측은 상담 방식과 프로그램을 다양화해 청년들의 접근성을 높이고, 일상 속에서 보다 편안하게 도움을 받을 수 있는 환경을 만드는데 중점을 둔다고 설명했다. 2023년 10월 문을 연 이후 이용자 수는 꾸준히 늘고 있다.

이용을 희망하는 청년은 대구청년마음건강센터 누리집 등을 통해 상담 및 서비스에 대한 자세한 안내를 받을 수 있다. 센터는 우울·불안 등으로 즉각적인 도움이 필요한 경우에 대비해 상담 창구를 24시간 열어두고 있다.

김영애 대구시 건강증진과장은 “대구청년마음건강센터를 중심으로 청년 친화적인 정신건강 서비스를 꾸준히 확대해 나가겠다”고 말했다.