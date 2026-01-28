창간 80주년 경향신문

‘지친 마음에 쉼표 하나’···대구, 청년층 ‘마음건강’에 귀 기울인다

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

대구청년마음건강센터는 우울감이나 불안 등 심리·정서적 어려움을 겪는 청년층을 대상으로 정신건강 서비스를 제공한다고 28일 밝혔다.

이용을 희망하는 청년은 대구청년마음건강센터 누리집 등을 통해 상담 및 서비스에 대한 자세한 안내를 받을 수 있다.

센터는 우울·불안 등으로 즉각적인 도움이 필요한 경우에 대비해 상담 창구를 24시간 열어두고 있다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

‘지친 마음에 쉼표 하나’···대구, 청년층 ‘마음건강’에 귀 기울인다

입력 2026.01.28 10:17

  • 백경열 기자

  • 기사를 재생 중이에요

대구청년마음건강센터 홍보 전단. 대구시 제공

대구청년마음건강센터 홍보 전단. 대구시 제공

대구청년마음건강센터는 우울감이나 불안 등 심리·정서적 어려움을 겪는 청년층(19~34세)을 대상으로 정신건강 서비스를 제공한다고 28일 밝혔다.

센터는 전화와 온·오프라인 등 다양한 상담창구를 운영 중이다. 마음건강의 정도를 파악할 수 있는 검사, 회복지원 프로그램(인지행동치료·약물 및 증상관리 교육·사회기술훈련 등)도 지원한다.

또한 상담 등을 통한 맞춤형 사례관리와 지역사회 자원과의 연계, 정신건강 치료비 지원 등도 이뤄지고 있다.

특히 센터측은 상담 방식과 프로그램을 다양화해 청년들의 접근성을 높이고, 일상 속에서 보다 편안하게 도움을 받을 수 있는 환경을 만드는데 중점을 둔다고 설명했다. 2023년 10월 문을 연 이후 이용자 수는 꾸준히 늘고 있다.

이용을 희망하는 청년은 대구청년마음건강센터 누리집 등을 통해 상담 및 서비스에 대한 자세한 안내를 받을 수 있다. 센터는 우울·불안 등으로 즉각적인 도움이 필요한 경우에 대비해 상담 창구를 24시간 열어두고 있다.

김영애 대구시 건강증진과장은 “대구청년마음건강센터를 중심으로 청년 친화적인 정신건강 서비스를 꾸준히 확대해 나가겠다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글