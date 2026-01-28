창간 80주년 경향신문

경찰, ‘김경 녹음파일’ 관련 김성열 전 개혁신당 최고위원 참고인 조사

경향신문

본문 요약

김경 전 서울시의원의 공천헌금 의혹을 수사 중인 경찰이 김성열 전 개혁신당 최고위원을 참고인으로 소환했다.

김 전 최고위원은 당시 노웅래 민주당 의원의 보좌진이었다.

김 전 최고위원은 지난 23일 자신의 페이스북에 "김 전 시의원과 관련해 거론된 민주당 관계자 중 한 사람은 저"라며 "이미 방송을 통해 밝힌 바와 같이 과거 개인적 친분이 있었던 것도 사실"이라고 말했다.

경찰, ‘김경 녹음파일’ 관련 김성열 전 개혁신당 최고위원 참고인 조사

입력 2026.01.28 10:22

  박채연 기자

김성열 전 개혁신당 최고위원. 김 전 최고위원 페이스북

김경 전 서울시의원의 공천헌금 의혹을 수사 중인 경찰이 김성열 전 개혁신당 최고위원을 참고인으로 소환했다.

28일 경향신문 취재를 종합하면, 서울경찰청 광역수사단 공공범죄수사대는 이날 오전 9시30분부터 김 전 최고위원을 서울 마포청사에서 조사하고 있다. 앞서 경찰은 김 전 시의원의 녹취 120여개가 담긴 PC를 확보했는데, 여기엔 더불어민주당 전·현직 시의원, 보좌진 등과 통화한 내용이 담겼다. 이 중에는 김 전 최고위원과 김 전 시의원이 2023년 강서구청장 보궐선거 공천을 논의한 내용도 있다. 김 전 최고위원은 당시 노웅래 민주당 의원의 보좌진이었다.

김 전 최고위원은 지난 23일 자신의 페이스북에 “김 전 시의원과 관련해 거론된 민주당 관계자 중 한 사람은 저”라며 “이미 방송을 통해 밝힌 바와 같이 과거 개인적 친분이 있었던 것도 사실”이라고 말했다. 그러면서도 “저는 어떠한 불법적인 행위도 한 바 없다”고 말했다. 그는 전날에도 페이스북을 통해 “저는 죄가 없는 만큼 휴대폰 비밀번호도 안 걸고 임의제출할 것”이라고 말했다.

댓글