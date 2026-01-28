경찰, ‘김경 녹음파일’ 관련 김성열 전 개혁신당 최고위원 참고인 조사

김경 전 서울시의원의 공천헌금 의혹을 수사 중인 경찰이 김성열 전 개혁신당 최고위원을 참고인으로 소환했다.

김 전 최고위원은 당시 노웅래 민주당 의원의 보좌진이었다.

김 전 최고위원은 지난 23일 자신의 페이스북에 "김 전 시의원과 관련해 거론된 민주당 관계자 중 한 사람은 저"라며 "이미 방송을 통해 밝힌 바와 같이 과거 개인적 친분이 있었던 것도 사실"이라고 말했다.