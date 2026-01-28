트럼프 “달러는 훌륭”···약달러 용인 발언에 인덱스 4년 만에 최저치

발언 전해지면서 매도세 가속 뉴욕증시 마감 무렵 95.86···1.2% ↓

도널드 트럼프 미국 대통령이 27일(현지시간) 최근 이어지는 달러화 약세에 대해 “달러는 훌륭하다”며 우려하지 않는다는 뜻을 밝혔다. 트럼프 대통령의 발언이 약달러를 용인한 것으로 해석되고 미·일본 통화당국이 엔화 가치 부양을 위해 개입할 수 있다는 기대감이 커지면서 달러 가치가 4년 만의 최저 수준으로 하락했다.

로이터통신 따르면 트럼프 대통령은 이날 백악관에서 아이오와 방문을 위해 출발하기에 앞서 달러 약세를 걱정하느냐는 취재진 질문에 “아니다. 훌륭하다고 생각한다”고 답했다.

그는 이어 “지금 우리 산업이 어떻게 움직이고 있는지를 보라”며 “달러 가치는 매우 잘하고 있다”고 말했다. 또 “중국과 일본을 보면 나는 그들과 매우 치열하게 싸웠다”며 “그들은 항상 통화를 평가절하하려 했기 때문”이라고 언급했다.

이 같은 발언은 주요 6개 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러 인덱스가 4거래일 연속 하락한 상황에서 나왔다.

시장 참가자들이 트럼프 대통령의 발언을 달러 약세를 용인하는 것으로 해석하면서 달러화는 하락 폭을 키웠다. 이날 ICE 선물거래소에서 달러 인덱스는 뉴욕증시 마감 무렵 95.86을 기록해 전장 대비 1.2% 하락했다. 이는 2022년 2월 이후 약 4년 만에 가장 낮은 수준이다.