외국인 오면 은밀하게 열리는 국제시장 ‘비밀창고’···부산시 ‘짝퉁과의 전쟁’

외국인 오면 은밀하게 열리는 국제시장 '비밀창고'···부산시 '짝퉁과의 전쟁'

입력 2026.01.28 10:40

수정 2026.01.28 11:08

부산 일대 위조품 대량유통 적발

정품 시가 258억원 상당 판매

남부 일대가 거점···12명 검찰 송치

지식재산처 상표특별사법경찰에 단속된 부산 국제시장 위조상품 판매점 비밀창고에 다량의 위조상품 가방이 진열돼 있다. 지식재산처 제공

부산 국제시장과 남부 ‘짝퉁’ 상가에서 외국인 관광객 등을 상대로 위조상품을 대량으로 유통해 온 판매업자들이 적발됐다.

지식재산처 상표특별사법경찰은 부산 일대에서 해외 유명 상표를 위조한 의류와 악세리, 가방 등을 판매한 혐의(상표법 위반)로 A씨(43) 등 12명을 검찰에 송치했다고 28일 밝혔다.

A씨 등은 부산 국제시장과 부산 남부 상가 단지에서 명품 브랜드 위조상품을 대량으로 유통해 온 혐의를 받는다. 상표경찰은 지난해 일시 단속을 통해 이들이 운영하는 위조상품 판매점 13곳에서 정품시가 약 258억원에 상당하는 위조상품 7896점을 압수했다.

이번에 단속된 국제시장 위조상품 판매업자들은 상점 내에 비밀창고를 만들어 놓고 주로 외국인 관광객을 상대로 위조상품을 판매해 온 것으로 조사됐다. 적발된 매장 3곳에서 위조상품을 진열·판매하는 비밀창고가 확인됐다. 이곳에서만 정품시가 약 182억원에 상당하는 위조상품만 3702점이 압수됐다. 주고객인 외국인 관광객들은 SNS 등을 통해 판매 정보를 접한 뒤 관광가이드의 안내를 받아 이들 매장을 이용한 것으로 파악됐다.

상표경찰은 외국인 관광객이 많이 찾는 부산 일대 위조상품 매장을 단속하는 과정에서 판매 거점이 부산 남부 일대 신규 상권으로 이동한 정황을 포착해 해당 지역에 대한 대대적인 단속도 펼쳤다. 단속 결과 부산 남부 지역 주상복합 상가에서 10곳의 위조상품 판매점이 적발됐다. 이곳에서 압수된 위조상품은 모두 4194점으로, 정품가액으로는 약 76억원 상당에 이르는 것으로 조사됐다.

신상공 지식재산처 지식재산보호협력국장은 “소규모·일회성 단속으로는 실효성이 제한적일 수 있어 강제집행을 통한 동시 단속으로 부산지역 위조상품 유통 거점을 대대적으로 단속했다”며 “한류의 세계적 인기로 해외 관광객이 증가하는 상황에서 외국인 관광객을 상대로 한 위조상품 판매는 국가 이미지 실추 행위가 될 수 있는 만큼 지속적인 단속을 이어가겠다”고 밝혔다.

