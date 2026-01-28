창간 80주년 경향신문

1인당 최대 16만원 지원···세종시, 문화누리카드 발급

경향신문

세종시는 다음달 2일부터 소외계층의 문화 격차 해소를 위한 2026년도 문화누리카드 발급을 시작한다고 28일 밝혔다.

신규 및 발급 대상자는 문화누리카드 누리집 또는 세종시 내 24개 읍면동 주민센터를 방문해 신청할 수 있다.

문화누리카드는 세종시 관내 등록된 234개 가맹점과 전국 가맹점에서 사용 가능하며, 공연·음악·영화·여행·스포츠 등 다양한 문화예술·체육·관광 분야에서 온·오프라인으로 이용할 수 있다.

1인당 최대 16만원 지원···세종시, 문화누리카드 발급

입력 2026.01.28 10:44

  • 강정의 기자

청소년·준고령층 추가 지원

전년도 3만원 이상 사용자는 자동 재충전

문화누리카드 홍보물. 세종시 제공

문화누리카드 홍보물. 세종시 제공

세종시는 다음달 2일부터 소외계층의 문화 격차 해소를 위한 2026년도 문화누리카드 발급을 시작한다고 28일 밝혔다.

문화누리카드는 6세 이상 기초생활수급자와 차상위계층을 대상으로 문화예술·체육·관광 분야 이용을 지원하는 제도다. 올해 세종시 예산에 따른 수혜 대상자는 약 9300명으로, 1인당 연간 15만원이 기본 지원된다.

특히 시는 올해부터 소득 공백으로 문화 향유에 더 큰 어려움을 겪는 청소년기(2008~2013년생)와 준고령기(1962~1966년생)를 대상으로 1만원을 추가 지원해 최대 16만원까지 혜택을 받을 수 있도록 했다.

또 전년도 문화누리카드 이용 금액이 3만원 이상인 경우, 별도의 신청 절차 없이 올해 지원금이 자동 재충전돼 실사용자의 편의성을 높였다.

신규 및 발급 대상자는 문화누리카드 누리집(mnuri.kr) 또는 세종시 내 24개 읍면동 주민센터를 방문해 신청할 수 있다.

문화누리카드는 세종시 관내 등록된 234개 가맹점과 전국 가맹점에서 사용 가능하며, 공연·음악·영화·여행·스포츠 등 다양한 문화예술·체육·관광 분야에서 온·오프라인으로 이용할 수 있다.

이와 함께 세종시문화관광재단 주도로 취약계층을 위한 ‘전화 문화누리’ 서비스, 읍면사무소 방문 구매 지원을 위한 ‘찾아가는 문화누리 장터’, 잔액 소진 및 참여 이벤트 등 다양한 연계 프로그램도 운영된다.

기타 자세한 사항은 문화누리카드 고객지원센터(1544-3412) 또는 가까운 읍면동 주민센터로 문의하면 된다.

