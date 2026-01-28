창간 80주년 경향신문

데이터로 인구정책 판 바꾼다···홍성군, ‘주말 머무르는 인구’ 전국서 첫 분석

경향신문

충남 홍성군이 '주말 머무르는 인구'를 분석한 전국 최초의 데이터를 기반으로 한 인구 늘리기 정책 추진에 나섰다.

홍성군은 이 같은 분석 결과를 토대로 서해선 전 구간 개통에 대비한 맞춤형 홍보 전략을 마련하고 주말 체류 인구가 많은 지역을 중심으로 이주·전입 연계 정책을 단계적으로 추진할 계획이다.

이번 분석 결과는 주말 체류 인구 밀집 지역을 고려한 이동식 주택 및 농촌체험형 쉼터 입지 검토, 100×100m 격자 단위 위치 식별 결과를 활용한 내포신도시 전입 유도 전략 고도화, 주말 머무르는 인구 증대를 위한 지역활성화사업의 공간적 근거 마련 등에 활용될 예정이다.

데이터로 인구정책 판 바꾼다···홍성군, '주말 머무르는 인구' 전국서 첫 분석

입력 2026.01.28 10:44

  • 강정의 기자

반복 체류 4314명 추정

전입·정주 정책 연계

충남 홍성군이 진행한 '주말 머무르는 인구' 분석 협업 회의. 충남 홍성군 제공

충남 홍성군이 진행한 ‘주말 머무르는 인구’ 분석 협업 회의. 충남 홍성군 제공

충남 홍성군이 ‘주말 머무르는 인구’를 분석한 전국 최초의 데이터를 기반으로 한 인구 늘리기 정책 추진에 나섰다.

28일 홍성군에 따르면 이번 분석은 휴대전화 통신데이터를 활용해 최근 2년간 주말 새벽 시간대(1~5시)에 동일 장소에서 10회 이상 반복 체류한 인구와 개별 장소를 식별하는 방식으로 진행됐다. 관광이나 출장, 일시 방문이 아닌 의도적·반복적 체류 인구만을 선별했다는 점에서 기존 인구·관광 통계와 차별화된다.

분석 결과, 군 외 지역에 주소를 두고 있으나 주말마다 홍성군에 반복적으로 체류하는 생활인구는 약 4314명으로 추정됐다. 연령 분포는 60대 이상 39.6%, 40~50대 36.3%, 30대 이하 24.1% 순으로 나타났다.

연령대별 체류 지역도 뚜렷한 차이를 보였다. 30대 이하는 내포신도시가 위치한 홍북읍(59.2%)과 홍성읍(26.4)에 집중됐으며 40~50대는 홍북읍(45.5%)과 면지역(30.4)에 비교적 고르게 분포했다. 반면 60대 이상은 장곡면·갈산면 등 면지역 체류 비중이 60.2%에 달해 귀촌·체험형 주거 수요와의 연관성이 큰 것으로 분석됐다.

전체 주말 머무르는 인구 중 홍북읍 체류 비중은 40.5%로 가장 높았다. 군은 내포신도시 내 도청, 교육청, 경찰청, 공기업 등 행정·공공기관 근무자 가운데 주소를 이전하지 않은 채 주말에 홍성에 머무르는 인구가 다수 존재하는 것으로 보고 있다. 이는 향후 전입 유도와 주택·정주 정책의 핵심 대상층이 될 수 있다는 점에서 주목된다.

주말 체류 인구의 출발지는 충남 내에서는 예산·천안·청양·서산·보령 순으로 나타났으며 충남 외 지역에서는 경기 수원·안산·평택·용인시와 인천 남동구가 많았다. 홍성군은 이 같은 분석 결과를 토대로 서해선(홍성~일산) 전 구간 개통에 대비한 맞춤형 홍보 전략을 마련하고 주말 체류 인구가 많은 지역을 중심으로 이주·전입 연계 정책을 단계적으로 추진할 계획이다.

이번 분석 결과는 주말 체류 인구 밀집 지역을 고려한 이동식 주택 및 농촌체험형 쉼터 입지 검토, 100×100m 격자 단위 위치 식별 결과를 활용한 내포신도시 전입 유도 전략 고도화, 주말 머무르는 인구 증대를 위한 지역활성화사업의 공간적 근거 마련 등에 활용될 예정이다.

