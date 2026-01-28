데이터로 인구정책 판 바꾼다···홍성군, ‘주말 머무르는 인구’ 전국서 첫 분석

반복 체류 4314명 추정 전입·정주 정책 연계

충남 홍성군이 ‘주말 머무르는 인구’를 분석한 전국 최초의 데이터를 기반으로 한 인구 늘리기 정책 추진에 나섰다.

28일 홍성군에 따르면 이번 분석은 휴대전화 통신데이터를 활용해 최근 2년간 주말 새벽 시간대(1~5시)에 동일 장소에서 10회 이상 반복 체류한 인구와 개별 장소를 식별하는 방식으로 진행됐다. 관광이나 출장, 일시 방문이 아닌 의도적·반복적 체류 인구만을 선별했다는 점에서 기존 인구·관광 통계와 차별화된다.

분석 결과, 군 외 지역에 주소를 두고 있으나 주말마다 홍성군에 반복적으로 체류하는 생활인구는 약 4314명으로 추정됐다. 연령 분포는 60대 이상 39.6%, 40~50대 36.3%, 30대 이하 24.1% 순으로 나타났다.

연령대별 체류 지역도 뚜렷한 차이를 보였다. 30대 이하는 내포신도시가 위치한 홍북읍(59.2%)과 홍성읍(26.4)에 집중됐으며 40~50대는 홍북읍(45.5%)과 면지역(30.4)에 비교적 고르게 분포했다. 반면 60대 이상은 장곡면·갈산면 등 면지역 체류 비중이 60.2%에 달해 귀촌·체험형 주거 수요와의 연관성이 큰 것으로 분석됐다.

전체 주말 머무르는 인구 중 홍북읍 체류 비중은 40.5%로 가장 높았다. 군은 내포신도시 내 도청, 교육청, 경찰청, 공기업 등 행정·공공기관 근무자 가운데 주소를 이전하지 않은 채 주말에 홍성에 머무르는 인구가 다수 존재하는 것으로 보고 있다. 이는 향후 전입 유도와 주택·정주 정책의 핵심 대상층이 될 수 있다는 점에서 주목된다.

주말 체류 인구의 출발지는 충남 내에서는 예산·천안·청양·서산·보령 순으로 나타났으며 충남 외 지역에서는 경기 수원·안산·평택·용인시와 인천 남동구가 많았다. 홍성군은 이 같은 분석 결과를 토대로 서해선(홍성~일산) 전 구간 개통에 대비한 맞춤형 홍보 전략을 마련하고 주말 체류 인구가 많은 지역을 중심으로 이주·전입 연계 정책을 단계적으로 추진할 계획이다.

이번 분석 결과는 주말 체류 인구 밀집 지역을 고려한 이동식 주택 및 농촌체험형 쉼터 입지 검토, 100×100m 격자 단위 위치 식별 결과를 활용한 내포신도시 전입 유도 전략 고도화, 주말 머무르는 인구 증대를 위한 지역활성화사업의 공간적 근거 마련 등에 활용될 예정이다.