부산시, 전기차 구매 청년에 최대 200만 원 지원··· ‘지역할인제’도 계속

부산시는 전기차를 사는 지역 청년에게 최대 200만 원을 추가지원하는 '부산청년 EV드림'을 시행한다고 28일 밝혔다.

부산시가 대상에 따라 50~150만 원을 지원하면, 현대·기아자동차, 케이지모빌리티, 이브이케이엠씨 등 제작·수입사가 각각 50만 원을 지원한다.

부산시와 제작·수입사가 차량 구매자에게 최대 60만 원을 지원하는 '지역할인제'도 올해 이어진다.

(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

부산시, 전기차 구매 청년에 최대 200만 원 지원··· ‘지역할인제’도 계속

입력 2026.01.28 10:55

  • 김준용 기자

부산시청사. 경향신문 자료사진

부산시는 전기차를 사는 지역 청년에게 최대 200만 원을 추가지원하는 ‘부산청년 EV드림’을 시행한다고 28일 밝혔다. 부산시에 따르면 이 사업은 생애 첫 차를 구매하거나 출산·취업·창업한 청년과 장애 청년이다.

부산시가 대상에 따라 50~150만 원을 지원하면, 현대·기아자동차, 케이지모빌리티, 이브이케이엠씨 등 제작·수입사가 각각 50만 원을 지원한다. 부산시와 제작·수입사가 차량 구매자에게 최대 60만 원을 지원하는 ‘지역할인제’도 올해 이어진다. 현재 현대·기아자동차, 케이지모빌리티, 이브이케이엠씨 등 4개 사에서 상반기 사업에 참여하기로 했다. 부산시는 참여 업체 확대를 추진 중이다.

다자녀이면서 최근 출산한 청년이 승용 전기자동차를 구매한다면 기본보조금 최대 754만 원, 다자녀 보조금 최대 300만 원 외에도 부산청년 출산 추가지원금 150만 원과 지역할인 60만 원을 더해 최대 1264만 원까지 지원받을 수 있다고 부산시는 전했다.

지난해 부산시는 역대 최다 기록인 9700대의 전기차를 보급했다.

올해 전기차 구매보조금은 승용차 최대 754만 원, 화물차 최대 1365만 원, 승합차 최대 9100만 원, 어린이 통학차 최대 1억5000만 원을 지원한다. 상반기 지원대상은 승용차 4126대, 화물차 846대, 버스 38대, 어린이 통학차 13대다. 차량 가격별로 보조금은 차등 지급된다.

시는 내연기관차 전기차 전환을 위해 최대 130만 원의 전환지원금도 지급한다.

