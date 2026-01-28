창간 80주년 경향신문

"농업 창업 3억 원, 주택자금 대 최대 7500만 원 융자"···양구군, 귀농 지원사업 추진

경향신문

강원 양구군은 귀농인의 안정적인 정착을 위해 '농업창업 및 주택 구입 지원사업'을 추진한다고 28일 밝혔다.

지원 분야는 영농기반, 농식품 제조·가공시설 설치, 가공기계 구입 등 농업창업 분야와 주택 구매 또는 신축, 증·개축 등 주택 분야다.

농업창업자금은 가구당 최대 3억 원 한도, 주택 구매·신축 및 증·개축 자금은 최대 7500만 원 한도로 지원한다.

“농업 창업 3억 원, 주택자금 대 최대 7500만 원 융자”···양구군, 귀농 지원사업 추진

입력 2026.01.28 10:55

  • 최승현 기자

양구군청 전경. 양구군 제공

강원 양구군은 귀농인의 안정적인 정착을 위해 ‘농업창업 및 주택 구입 지원사업’을 추진한다고 28일 밝혔다.

이는 영농을 시작하는 귀농인들의 초기 재정 부담을 줄여주기 위한 사업이다.

사업 신청 대상 나이는 만 65세 이하다.

전입 일로부터 6년이 지나지 않은 귀농인이나 재촌 비농업인, 귀농 희망자 등이 지원할 수 있다.

지원 분야는 영농기반, 농식품 제조·가공시설 설치, 가공기계 구입 등 농업창업 분야와 주택 구매(대지 구매 포함) 또는 신축, 증·개축 등 주택 분야다.

농업창업자금은 가구당 최대 3억 원 한도, 주택 구매·신축 및 증·개축 자금은 최대 7500만 원 한도로 지원한다.

연 2.0% 또는 변동금리의 융자 지원으로 5년 거치 10년 원금 균등 분할 상환 조건이다.

지원 희망자는 사업 신청서, 창업 계획서 등의 서류를 준비해 오는 2월 6일까지 해당 읍·면사무소로 방문 신청하면 된다.

양구군은 서류심사와 현지 실사를 통해 지원 대상자를 최종 선정할 예정이다.

김경임 양구군 농업정책과장은 “이번 사업은 귀농·귀촌인이 초기 자금 부담으로 겪는 어려움을 덜고, 안정적으로 정착할 수 있도록 돕기 위해 추진하는 것”이라며 “앞으로 현장 수요를 반영한 맞춤형 지원을 통해 지속 가능한 농업 기반을 조성해 나가겠다”라고 말했다.

