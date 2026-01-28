창간 80주년 경향신문

“챗GPT보다 0.01달러 싸다”…구글 AI, 저가 요금제로 맞불

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

구글이 인공지능 구독 서비스의 저가 요금제인 '구글 AI 플러스'를 한국을 포함한 전 세계 70여 개국으로 확대한다.

AI 업체들은 최근 잇따라 저가 요금제를 선보이며 시장 점유율 확보에 나서고 있다.

오픈AI는 지난 16일 인도 등 일부 국가에만 선보였던 8달러짜리 저가 요금제 '챗GPT 고'를 한국을 비롯한 전 세계로 확대 출시했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

“챗GPT보다 0.01달러 싸다”…구글 AI, 저가 요금제로 맞불

입력 2026.01.28 11:01

수정 2026.01.28 11:31

펼치기/접기
  • 최민지 기자

  • 기사를 재생 중이에요

“챗GPT보다 0.01달러 싸다”…구글 AI, 저가 요금제로 맞불

구글이 인공지능(AI) 구독 서비스의 저가 요금제인 ‘구글 AI 플러스’를 한국을 포함한 전 세계 70여 개국으로 확대한다. 최근 8달러짜리 저가 요금제를 내놓은 챗GPT에 맞불을 놓은 셈이다.

28일 구글에 따르면, 구글 AI 플러스는 합리적인 가격에 고급 생성형 AI 기능을 한데 모은 요금제다. 지난해 9월 인도네시아를 시작으로 인도, 멕시코, 이집트 등 40여개국에 먼저 선보인 바 있다.

구글 AI 플러스를 통해서는 구글의 최신 AI 모델인 ‘제미나이 3 프로’와 이를 기반으로 한 이미지 생성·편집 도구 ‘나노 바나나 프로’는 물론 AI 기반 영상 제작 도구 ‘플로우’와 리서치 및 글쓰기 지원 도구인 ‘노트북LM’을 활용할 수 있다.

또 구글 문서, 지메일, 영상 편집 등 구글 애플리케이션(앱) 전반에 통합된 제미나이 기능도 함께 이용할 수 있으며, 영상 제작 등에 사용할 수 있는 AI 크레딧(월 200개)이 함께 제공된다. 200GB의 구글 드라이브 스토리지도 기본으로 포함된다.

월 구독료는 기존 고가 요금제(19.99달러)의 40% 수준인 7.99달러(약 1만1450원·미국 기준)다. 국내 출시 가격은 월 1만1000원으로 책정됐다.

AI 업체들은 최근 잇따라 저가 요금제를 선보이며 시장 점유율 확보에 나서고 있다. 오픈AI는 지난 16일 인도 등 일부 국가에만 선보였던 8달러짜리 저가 요금제 ‘챗GPT 고’를 한국을 비롯한 전 세계로 확대 출시했다. 그러면서 미국 내 챗GPT 고 및 무료 이용 계정에 광고를 도입한다고 밝혔다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글