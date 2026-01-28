창간 80주년 경향신문

구로구, 초·중·고 신입생 7697명 입학준비금 지원

경향신문

본문 요약

서울 구로구가 2026학년도 초·중·고 신입생의 입학준비를 돕기 위해 입학지원금을 지원한다고 28일 밝혔다.

이 경우 구로구청 교육지원과로 문의하면 된다.

서울 소재 학교에 입학하는 초등학생은 2월 23~27일 '제로페이 마이데이타' 홈페이지에서, 중·고등학생은 2월 2~9일 '서울특별시교육청 입학준비금 지원 신청' 홈페이지에서 학부모가 신청하면 된다.

구로구, 초·중·고 신입생 7697명 입학준비금 지원

입력 2026.01.28 11:11

  류인하 기자

서울 구로구가 2026학년도 초·중·고 신입생의 입학준비를 돕기 위해 입학지원금을 지원한다고 28일 밝혔다. 입학준비금은 제로페이로 지급된다. 관내 초·중·고교 입학생은 7697명이다.

입학준비금은 서울시교육청, 서울시, 구로구가 협력해 지원하며, 초등학생은 1인당 20만원, 중·고등학생은 30만원을 받는다.

입학준비금은 제로포인트 가맹점에서 교복, 체육복, 가방, 신발 등 의류는 물론 도서, 문구, 안경, 전자기기 등 입학에 필요한 다양한 물품을 구매하는 데 사용할 수 있다.

구로구에 주민등록이 돼 있는 학생이 타 시·도 학교에 입학하는 경우에도 신청 가능하다. 이 경우 구로구청 교육지원과로 문의하면 된다.

서울 소재 학교에 입학하는 초등학생은 2월 23~27일 ‘제로페이 마이데이타’ 홈페이지에서, 중·고등학생은 2월 2~9일 ‘서울특별시교육청 입학준비금 지원 신청’ 홈페이지에서 학부모가 신청하면 된다.

1차 신청자는 교육청 확인 절차를 거쳐 3월 중 제로페이 포인트가 지급된다. 2차 신청은 3월 중 진행하며 이후에는 4~10월 말까지 상시 신청할 수 있다.

구로구 관계자는 “입학준비금이 모든 아이가 평등한 출발선에서 교육을 시작하는 데 실질적인 도움이 되길 바란다”면서 “앞으로도 교육비 부담 없이 자녀를 키울 수 있는 교육 환경을 조성해 나가겠다”고 말했다.

