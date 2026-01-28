강릉시, 일본 시부야에서 팝업스토어 운영···개별 관광객 대상 관광 자원 홍보

강원 강릉시는 오는 29일부터 2월 1일까지 일본 도쿄 시부야 ‘오픈베이스(Open Base)’에서 관광 마케팅 팝업스토어를 운영한다고 28일 밝혔다.

이번 팝업스토어는 ‘2026∼2027 강릉 방문의 해’와 연계해 일본의 개별 관광객을 유치하기 위해 마련한 홍보사업이다.

강릉의 자연·문화·관광 콘텐츠를 감각적인 방식으로 전달하는 데 초점을 맞췄다.

행사 장소인 오픈베이스는 시부야역에서 도보 5분 거리에 있는 55평 규모의 공간으로, 유동 인구가 많은 곳이다.

이곳에서 ‘마리의 비밀 잡화점(마리노 히미츠쇼텐)’이라는 콘셉트로 강릉의 관광자원을 홍보할 예정이다.

강릉의 대표 관광지와 사계절 콘텐츠를 소개하는 전시와 강릉 감성을 담은 굿즈, 체험형 프로그램 등으로 구성돼 있다.

이번 팝업스토어 운영을 계기로 일본 시장에서 강릉 관광 브랜드 인지도를 높이고, 향후 항공·철도·관광 상품 등과 연계한 개별 관광객을 유치하는 데 주력하기로 했다.

엄금문 강릉시 관광정책과장은 “시부야 팝업스토어는 단발성 홍보가 아니라 일본 시장에서 강릉이 어떤 도시로 기억될 것인지를 설계하는 출발점”이라며 “강릉의 자연과 문화, 일상까지 담아낸 현장형 홍보를 통해 일본 관광객이 ‘다음 여행지’로 강릉을 선택하도록 만들겠다”라고 말했다.