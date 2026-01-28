충북 진천군, 노동자 평균급여 상승세 ‘전국 최상위’

충북 진천지역 노동자 평균 급여의 상승률이 전국 최상위인 것으로 나타났다.

28일 국세통계포털(TASIS)에 따르면 2024년 진천군에 주소를 둔 노동자 평균 급여는 4059만 원으로 집계됐다.

2016년 2789만 원과 비교해 8년간 약 45.5%(1270만 원)가 급등한 수치라고 진천군은 설명했다.

전국 82개 군 단위 지자체 중 1위이며, 229개 기초 지자체 전체를 통틀어도 7위에 해당한다. 같은 기간 전국 평균(35.3%)과 충북 평균(34.8%)을 모두 크게 웃도는 수치다.

원천징수지 기준 평균 급여도 같은 기간 3267만원에서 4649만원으로 1382만원(42.3%) 증가했다.

진천군은 ‘지역발전 선순환’ 구축 전략이 이 같은 결과를 가져온 것으로 보고 있다.

군은 지난 10년간 매년 1조 원 이상의 투자유치를 끌어내며 총 15조 원이 넘는 누적 실적을 달성했다. 이를 통해 1만 8000여 명의 신규 고용을 창출했고, 자연스럽게 인구 유입과 소득 증대로 이어지는 구조를 만들었다.

군은 앞으로 외지에서 출퇴근하는 노동자들의 지역 정착을 유도하기 위해 주거 및 인프라 확충에 속도를 낼 계획이다.

군 관계자는 “지속적인 투자유치와 일자리 전략이 주민들의 실질 소득 증가로 이어지고 있다”며 “급여 수준이 향상된 만큼 이에 걸맞은 정주 인프라를 지속해서 확충해 직주불일치 문제를 빠르게 해소하겠다”고 말했다.