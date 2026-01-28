창간 80주년 경향신문

충북 진천군, 노동자 평균급여 상승세 ‘전국 최상위’

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

충북 진천지역 노동자 평균 급여의 상승률이 전국 최상위인 것으로 나타났다.

같은 기간 전국 평균과 충북 평균을 모두 크게 웃도는 수치다.

원천징수지 기준 평균 급여도 같은 기간 3267만원에서 4649만원으로 1382만원 증가했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

충북 진천군, 노동자 평균급여 상승세 ‘전국 최상위’

입력 2026.01.28 11:26

  • 이삭 기자

  • 기사를 재생 중이에요

충북 진천군청 전경. 진천군 제공.

충북 진천군청 전경. 진천군 제공.

충북 진천지역 노동자 평균 급여의 상승률이 전국 최상위인 것으로 나타났다.

28일 국세통계포털(TASIS)에 따르면 2024년 진천군에 주소를 둔 노동자 평균 급여는 4059만 원으로 집계됐다.

2016년 2789만 원과 비교해 8년간 약 45.5%(1270만 원)가 급등한 수치라고 진천군은 설명했다.

전국 82개 군 단위 지자체 중 1위이며, 229개 기초 지자체 전체를 통틀어도 7위에 해당한다. 같은 기간 전국 평균(35.3%)과 충북 평균(34.8%)을 모두 크게 웃도는 수치다.

원천징수지 기준 평균 급여도 같은 기간 3267만원에서 4649만원으로 1382만원(42.3%) 증가했다.

진천군은 ‘지역발전 선순환’ 구축 전략이 이 같은 결과를 가져온 것으로 보고 있다.

군은 지난 10년간 매년 1조 원 이상의 투자유치를 끌어내며 총 15조 원이 넘는 누적 실적을 달성했다. 이를 통해 1만 8000여 명의 신규 고용을 창출했고, 자연스럽게 인구 유입과 소득 증대로 이어지는 구조를 만들었다.

군은 앞으로 외지에서 출퇴근하는 노동자들의 지역 정착을 유도하기 위해 주거 및 인프라 확충에 속도를 낼 계획이다.

군 관계자는 “지속적인 투자유치와 일자리 전략이 주민들의 실질 소득 증가로 이어지고 있다”며 “급여 수준이 향상된 만큼 이에 걸맞은 정주 인프라를 지속해서 확충해 직주불일치 문제를 빠르게 해소하겠다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글