설 차례상 ‘불안요소’ 차단···대구, 설 성수식품 안전성 검사 실시

대구시 보건환경연구원은 다음 달 6일까지 설 제수용 및 선물용 성수식품에 대한 안전성 검사를 벌인다고 28일 밝혔다.

연구원은 검사를 통해 부적합 품목이 확인되면 관할 기관에 즉시 알리는 등 행정조치를 취할 방침이다.

신상희 대구보건환경연구원장은 "시민들이 안전하게 설 명절을 보낼 수 있도록 철저히 점검해 위해요소를 미리 차단하겠다"면서 "시민 여러분께서도 식품 구매 시 표시사항과 유통기간을 반드시 확인하고, 식중독 예방 수칙을 지켜주시길 바란다"고 말했다.