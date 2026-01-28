설 차례상 ‘불안요소’ 차단···대구, 설 성수식품 안전성 검사 실시

대구시 보건환경연구원은 다음 달 6일까지 설 제수용 및 선물용 성수식품에 대한 안전성 검사를 벌인다고 28일 밝혔다.
이번 점검은 지역 전통시장과 대형마트 등에서 판매 중인 명절 다소비 식품 50종과 농·축·수산물 105종을 대상으로 이뤄진다. 주요 대상은 튀김·전 등 조리식품, 떡류·식용류·벌꿀 등 가공식품, 명태·조기 등 수산물, 사과·배 등 농산물, 식육세트 등 축산물이다.
시 보건환경연구원은 수거된 품목을 대상으로 식중독균(5종)과 중금속(4종), 잔류농약(471종), 유해물질(4종), 식품첨가물(3종) 등에 대한 정밀 점검을 실시할 계획이다.
연구원은 검사를 통해 부적합 품목이 확인되면 관할 기관에 즉시 알리는 등 행정조치를 취할 방침이다.
신상희 대구보건환경연구원장은 “시민들이 안전하게 설 명절을 보낼 수 있도록 철저히 점검해 위해요소를 미리 차단하겠다”면서 “시민 여러분께서도 식품 구매 시 표시사항과 유통기간을 반드시 확인하고, 식중독 예방 수칙을 지켜주시길 바란다”고 말했다.