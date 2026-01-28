SK이노, 지난해 총 영업이익 4481억원으로 25.8%↑…4분기에는 49.7%↓

SK이노베이션의 지난해 총 영업이익이 전년 대비 25.8% 늘었다. 다만 4분기 영업이익은 전 분기보다 49.7% 하락했다.

SK이노베이션은 연결 기준 지난해 4분기 매출이 19조6713억원, 영업이익 2947억원으로 잠정 집계됐다고 28일 공시했다. 이전 분기 매출(20조4188억원)과 영업이익(5856억원) 대비 각각 3.7%, 49.7% 줄어든 수치다. 연간 매출과 영업이익은 지난해보다 각각 8.2%와 25.8% 늘어난 80조2961억원, 4481억원으로 나타났다. 4분기 실적에 대해 SK이노베이션은 “SK이노베이션 E&S 사업 비수기 및 배터리 사업 수익성 둔화 등의 영향으로 영업이익이 전 분기 대비 2910억원 감소했다”고 설명했다.

지난해 4분기 영업 외 손실도 미국 포드 자동차와 합작법인인 ‘블루오벌SK’ 구조재편의 영향으로 4조6573억원을 기록하며 적자 폭을 키웠다. SK이노베이션은 “회계 기준에 따라 자산 가치를 현실화하는 과정에서 발생한 일회성 조정으로 현금흐름에는 직접적 영향이 없다”고 밝혔다.

사업별로 보면, 4분기 석유 사업은 매출 11조7114억원, 영업이익 4749원으로 나타났다. 우크라이나 러시아 정유 시설 드론 공격, 난방용 석유제품 계절 영향으로 등·경유 제품 마진이 높아진 영향이다. 윤활유 사업도 마진 상승·고급 윤활기유 판매량이 늘며 매출 9896억원, 영업이익 1810억원을 달성했다.

석유개발사업은 매출 3227억원, 영업이익 810억원으로 영업이익이 지난 분기보다 83억원 줄었다. SK이노베이션 E&S도 유가·전력 도매가격 하락 등 영향으로 지난 분기 대비 영업이익이 1378억원 줄어 매출 3조379억원, 영업이익 1176억원을 기록했다. 배터리사업은 미국 전기차 구매 보조금 폐지에 따라 판매량이 줄어 매출 1조4572억원, 영업손실 4414억원을 기록했다. 화학산업(매출 2조1211억원)과 소재사업(매출 172억원)도 영업손실이 각각 89억원, 752억원으로 나타났다.

SK이노베이션 이사회는 전날 재무 구조 개선과 미래 성장 동력 확보 차원에서 무배당을 결정했다.

서건기 SK이노베이션 재무본부장은 “올해 ‘본원적 경쟁력 강화’와 ‘재무 건전성 개선 지속’, ‘미래 성장 동력인 전기화 추진‘ 과제를 중점 추진할 것”이라며 “올해는 SK이노베이션이 재무적 내실과 미래 성장이라는 두 마리 토끼를 잡고, 진정한 글로벌 에너지 기업으로 거듭나는 원년이 될 것”이라고 말했다.