“미국과 다르다”···미등록 이주민에 전격 ‘거주 허가’ 준다는 스페인

스페인이 정식 허가를 밟지 않고 자국에 체류 중인 이주민 수십만명에 대해 법적 지위를 부여할 방침이라고 27일(현지시간) AP통신 등이 보도했다. 미국 도널드 트럼프 정부의 고강도 이민 단속과 유럽 극우의 반이민 움직임이 연일 논란인 가운데 차별화된 움직임이라고 외신은 분석했다.

엘마 사이스 스페인 이민부 장관은 이날 기자회견에서 지난해 말 기준 스페인에 5개월 이상 거주했고 범죄 이력이 없는 미등록 이주민에 대해 1년 간 스페인 거주 및 취업 허가를 내주겠다고 밝혔다.

정부 추산에 따르면 이번 조치로 약 50만명이 혜택을 볼 것으로 예상된다. 허가는 동반 자녀에게도 적용되며 갱신 가능하다. 10년이 지나면 시민권을 취득할 수도 있다. 중남미 출신이거나 난민인 경우에는 시민권 취득 절차가 더 빨라질 수 있다고 로이터 통신은 전했다.

뉴욕타임스(NYT)는 스페인의 이번 조치가 “최근 몇 년 동안 극우 포퓰리즘 정당의 압력 아래 불법 이민을 단속해 온 많은 서방 정부들의 추세와 반대”라고 분석했다. 그러면서 NYT는 “미국 트럼프 행정부는 수백만 명을 체포하고 추방하기 위한 대대적이며 공격적인 캠페인을 진행 중”이라고 짚었다.

이번 정책 배경으로는 이민자가 스페인 경제에 미치는 긍정 효과가 거론된다. 스페인의 성장률은 최근 몇 년 다른 주요 EU 경제국을 웃돌았으며, 2025년 예상 성장률도 3%에 근접할 전망이다. 고질병으로 여겨진 높은 실업률도 최근 2008년 이후 처음으로 10% 아래로 떨어졌다고 BBC는 전했다. 로이터는 “부분적으로 이민 개방 정책에 힘입은 결과”라고 짚었다.

싱크탱크 푼카스에 따르면 지난해 초 기준 스페인 내 미등록 체류자는 약 84만명이며, 이 중 상당수가 중남미 또는 아프리카 출신으로 농업 및 관광 서비스업, 돌봄 등 부문에서 일한다.

사이스 장관은 “인권과 통합에 기반하면서 경제 성장 및 사회적 결속과 양립할 수 있는 이주 모델을 강화하고자 한다”고 허가 취지를 설명했다. 중도좌파 사회당이 이끄는 스페인 연립정부는 이민자 유입이 고령화 문제 해결에도 긍정적이라고 강조해 왔다.

국내 정치적 상황도 영향을 미쳤다고 뉴욕타임스는 짚었다. 집권 사회당은 의회 내 과반 달성을 못한 상태로, 좌파 정당 포데모스와 정부 지지를 대가로 막판 협상을 거쳐 이번 조치를 내놨다. 포데모스는 미등록 이주민 합법화 및 권리 보장을 의제로 밀어온 정당이다.

포데모스 소속 이레네 몬테로 전 평등부 장관은 미국 트럼프 정부 이민세관단속국(ICE)의 고강도 단속과 자국의 이번 이민 개방 움직임을 대조해 “그들(미국)이 사람들을 살해하고 공포에 떨게한다면, 우리는 그들(이주민)에게 체류 서류를 준다”고 말했다고 AP는 전했다.

이번 허가는 내각이 왕실령으로 승인해 의회 표결을 거치지 않고도 발효될 수 있다. 알베르토 누녜스 페이호 보수 국민당 대표는 다음 총선에서 승리할 경우 사회당 정부의 이민 정책을 뒤집겠다고 반발했다.