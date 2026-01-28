열차 경보장치 확대로 터널노동자 중대재해 막는다

서울교통공사가 올해 경영 목표를 ‘안전한 일터 조성’으로 선포하고 설비 확충과 제도 개선을 병행하며 안전관리체를 강화할 것이라고 28일 밝혔다.

공사는 작업환경 특성에 맞는 필수 안전설비를 단계적으로 보강하고, 작업자의 위험 인지와 대응 속도를 높이는 데 중점을 두고 제도 개선에 나선다.

지난해 서울 지하철 1~8호선에서 발생한 중대재해가 ‘0건’을 기록한 데 이어 올해도 중대재해 없는 서울 지하철을 이어갈 수 있도록 하기 위한 조치다.

특히 열차 접근 시 작업자에게 즉각 위험을 알리는 ‘열차 접근 경보장치’를 포함한 안전설비 확대 도입을 위해 약 12억원의 긴급 예산을 투입해 설비 확충을 추진한다.

열차접근 경보장치는 특수차가 접근할 경우 작업자의 조끼·손목시계 등 4종 수신 알림장치로 즉시 경보음을 송출하는 방식으로 작동한다. 시·청각 기반 알림시스템 도입을 통해 작업자가 대피할 수 있는 ‘골든타임’을 확보할 수 있게 돕는다.

제도도 개선한다. 작업자가 위험 상황에서 스스로 작업을 멈추고 피할 수 있는 권리를 실질적으로 보장하기 위해 현재 운영 중인 ‘근로자 작업중지 신고시스템’을 모바일에서 쉽게 사용 가능하도록 개선해 전 분야 확대 적용을 추진키로 했다.

현장 중심의 안전 점검을 통한 선제적 조치도 이어나간다. 공사는 CEO 주관 현장점검과 외부 전문가 합동 정밀진단 등 다층적인 안전망을 가동해 올해도 단 한 건의 중대재해가 발생하지 않도록 총력을 기울이겠다고 밝혔다.

한영희 서울교통공사 기획본부장(사장 직무대행)은 “모두가 잠든 시간 어두운 터널 속 시민의 발을 지키는 직원들의 안전이야말로 공사가 지켜야 할 최우선 가치”라며 “지난해 달성한 무재해 성과에 안주하지 않고 첨단 기술을 접목한 안전 관리로 올해도 작업자는 물론 시민들에게도 가장 안전한 지하철을 만들기 위해 노력하겠다”고 말했다.