본문 요약

오는 3월부터 고교학점제 선택과목은 출석률만 학점 이수 기준으로 삼는 등 기준이 완화된다.

교육부는 기준 완화와 함께 학생들의 과목 선택권을 보장하기 위해 온라인 학교를 확대하고 기초학력 전문교원을 늘릴 계획이다.

다만 지역과 학교 규모에 따라 수업권 격차가 발생할 수 있다는 우려는 여전히 남아 있다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

인프라 열악한 지역에 ‘고교학점제 강사’ 배치한다는데···채용 수월할까?

입력 2026.01.28 12:55

  • 김송이 기자

최교진 교육부 장관이 지난해 9월15일 고교학점제와 관련한 현장의 의견을 청취하기 위해 충남 금산여자고등학교를 방문, 수업을 참관하고 있다. 교육부 제공 사진 크게보기

최교진 교육부 장관이 지난해 9월15일 고교학점제와 관련한 현장의 의견을 청취하기 위해 충남 금산여자고등학교를 방문, 수업을 참관하고 있다. 교육부 제공

오는 3월부터 고교학점제 선택과목은 출석률만 학점 이수 기준으로 삼는 등 기준이 완화된다. 교육부는 기준 완화와 함께 학생들의 과목 선택권을 보장하기 위해 온라인 학교를 확대하고 기초학력 전문교원을 늘릴 계획이다. 다만 지역과 학교 규모에 따라 수업권 격차가 발생할 수 있다는 우려는 여전히 남아 있다.

교육부는 28일 고교학점제 안착을 위한 지원 대책을 발표하고, 2026학년도부터 고교학점제 학점 이수 기준을 완화한다고 밝혔다. 기존에는 공통과목과 선택과목 모두 출석률과 학업성취율 40% 이상을 충족해야 과목 이수가 가능했지만, 앞으로 선택과목은 출석률만 채우면 된다. 창의적 체험활동은 전체 수업일수의 3분의 2 이상 출석 시 이수 학점을 충족한다.

이번 조치는 국가교육위원회가 지난 15일 학점 이수 기준 완화를 권고한 데 따른 후속 조치다. 국교위는 최소 성취수준 보장 지도와 함께 다양한 이수 기회를 제공할 필요가 있다고 권고 의견을 냈다. 이에 교육부는 미이수 학생을 대상으로 방과 후 온라인 콘텐츠를 제공하고, 과목별 교사에게 질문이나 상담을 받을 수 있도록 보충학습을 지원하겠다고 밝혔다.

초·중학교 단계에서의 학습 결손을 줄이기 위해 기초학력 지도도 확대한다. 교육부는 올해 기초학력 전문교원을 534명 이상 확충하고, 1교실 2교(강)사제를 전체 학교의 10곳 중 6곳까지 확대해 학생 맞춤형 지도를 지원할 계획이다.

학생들의 과목 선택권 보장을 위해 온라인 학교와 공동교육과정 거점학교에도 정규 교원 777명을 추가 배치한다. 온라인 학교는 실시간 쌍방향 수업을 제공하는 형태로, 현재 시도별로 1개씩 설치돼 있다. 학생 수가 적어 다양한 선택과목 개설이 어려운 농산어촌·소규모 학교 학생들은 온라인 학교 수업을 수강하게 된다. 교육부는 올해부터 다른 지역 온라인 학교 수업도 들을 수 있도록 전국 단위 수강을 추진하고, 1학기부터 강사 채용을 위해 157억 원을 추가 투입한다.

다만 지역과 학교 규모에 따른 과목 선택권 격차가 해소될 수 있을지는 여전히 과제로 남아 있다. 전남 곡성·목포 등 일부 지역의 학교에서는 고교학점제 강사 채용 공고가 2~3차례 반복 게시되고 있다. 지난해 고교학점제 전면 도입을 앞두고도 농어촌 지역 학교들에서는 학생들이 원하는 과목을 맡을 강사 지원자가 부족하다는 호소가 이어진 바 있다.

해질녘 택시로 학생 실어날라 화학실습해야 하는···버거운 ‘고교학점제’

정산고와 청양고는 인구 3만명의 충남 청양군에 남아 있는 2개뿐인 고등학교다. 두 학교의 인문계열 학생을 합치면 한 학년에 140명이다. 두 학교는 19km 떨어져 차로 20분 정도 걸리는 거리에 있다. 택시를 타면 편도 3만원 정도가 든다. 지난 2일 오후 6시55분쯤 정산고 본관 앞에는 택시 한 대가 도착했다. 5분 뒤쯤 가방을 챙겨 나온 정산고 ...

https://www.khan.co.kr/article/202509250600011

