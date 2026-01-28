매년 늘어나던 편의점, 지난해 처음 감소…연말로 갈수록 감소세 ‘뚜렷’

산업부, 지난해 주요 유통업체 매출 동향 발표

지난해 주요 4대 편의점의 점포 수가 전년보다 줄어든 것으로 집계됐다. 점포 수가 줄어든 건 관련 통계를 집계한 2020년 이후 처음이다.

산업통상부가 28일 발표한 2025년 주요 유통업체 매출 동향 자료를 보면, 지난해 말 기준 GS25·CU·세븐일레븐·이마트24 점포 수는 5만3266개로 집계됐다. 이는 2024년 5만4852개보다 2.9%(1586개) 감소한 규모다.

산업부는 주요 4대 편의점 점포 수를 2020년부터 집계했는데 4년간 꾸준히 늘었다. 증가세는 2022년(5만2340개)이 정점이었다. 전년보다 8.7%(4206개) 늘어나며 사상 처음으로 5만개를 넘어섰다.

월별로 보면, 감소세는 연말로 갈수록 두드러졌다. 점포 수는 지난해 1월 전년 같은 달보다 0.1% 늘었지만 3월부터 전년 같은 달보다 줄어들기 시작했다. 지난해 10월과 11월에는 전년 같은 달보다 각각 3.4%, 3.2% 감소했다. 다만 점포당 매출액은 늘었다. 지난해 12월 기준 점포당 매출액은 5113만5000원으로, 전년 같은 달(4898만3000원)보다 4.4% 늘었다.

산업부는 편의점 수가 줄어든 원인으로 점포 확장에서 점포 내실화로 전환했기 때문으로 분석했다. 산업부 관계자는 “점포당 매출은 다소 증가 추세로 자체브랜드(PB) 상품을 강화하고 체험형 매장 운영 등으로 소비자와 접점을 확대하고 있다”고 말했다.

지난해 온·오프라인 유통업체 전반을 보면, 주요 26개 업체 매출은 전년보다 6.8% 늘었다. 백화점·대형마트·편의점 등 오프라인 업체들은 지난해 상반기 역성장했지만, 이재명 정부 출범 이후 추가경정예산 집행과 민생회복 소비쿠폰 등 정책, 소비 심리 개선으로 결과적으로는 0.4% 늘었다.

오프라인 업체 중 가장 감소세가 컸던 건 대형마트(-4.2%)로, 설과 추석이 있던 달을 제외하고 매월 부진해 전년에 이어 2년 연속 역성장을 기록했다.

온라인 유통업체의 매출은 식품, 서비스·기타, 가정용품, 가전 등 대부분의 상품군에서 꾸준한 성장세를 보이며 전년보다 11.8% 늘었다.