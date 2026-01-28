플로리다 팜비치 공항, ‘도널드 트럼프 국제공항’ 되나···공화당 주도 개명 추진

플로리다 주상원 교통위 ‘만장일치’ 가결 공항~마러라고 도로에도 트럼프 이름 넣어

미국 플로리다주 팜비치 국제공항의 명칭을 ‘도널드 트럼프 국제공항’으로 변경하는 법안이 추진되고 있다.

27일(현지시간) 폴리티코에 따르면 플로리다 주상원 교통위원회는 이날 해당 내용을 담은 법안을 만장일치로 가결했다. 이에 따라 플로리다 주하원은 상원을 통과한 법안에 대한 청문회를 열 계획이다.

법안을 발의한 공화당 소속 데비 메이필드 주상원의원은 “트럼프 대통령이 최초의 플로리다 출신 대통령이라는 점을 기념하기 위한 것”이라고 명칭 변경의 배경을 설명했다. 트럼프 대통령의 주소지는 팜비치에 있는 마러라고 리조트다.

앞서 플로리다 주의회는 팜비치 국제공항과 마러라고 리조트를 연결하는 도로의 명칭에도 트럼프 대통령의 이름을 반영해 변경했다. 공화당이 주의회를 장악하고 있는 만큼 법안 통과 가능성은 크다는 전망이 나온다.

다만 공항이 속한 팜비치 카운티는 명칭 변경에 따른 지방정부의 재정 부담을 우려하며 부정적인 입장을 보이고 있다. 변경 비용의 부담 주체가 불분명한 데다, 공항에 트럼프 대통령의 이름을 사용할 경우 시위 등으로 인한 보안 위협이 커질 수 있다는 점도 이유로 꼽힌다.

팜비치 카운티는 법안이 최종 통과되더라도 실제 명칭 변경이 완료되기까지는 1년 반에서 2년가량이 소요될 것으로 보고 있다.