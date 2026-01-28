대전 서북부 새 관문 유성복합터미널 개통···서울 등 32개 노선 하루 300회 운행

대전 서북부의 새 관문 역할을 할 유성복합터미널이 28일 운영을 시작했다.

대전시는 이날 유성복합터미널이 개통식을 갖고 본격 운영에 들어갔다고 밝혔다. 유성복합터미널은 대전 유성구 도시철도 1호선 구암역 인근 1만5000㎡ 부지에 연면적 3858㎡ 규모로 조성된 공영 여객자동차터미널이다.

유성복합터미널은 하루 최대 6500명의 이용객을 수용할 수 있는 규모를 갖추고 있다. 서울과 충북 청주, 충남 공주 등을 오가는 32개 노선의 시외·직행·고속버스가 하루 300회 이상 운행된다. 도시철도와 시내버스, 택시 등 여러 교통수단을 연계해 이용할 수 있고, 터미널 내부도 승·하차와 환승 기능을 집약하고 동선을 단순화해 이용객들이 이동거리와 대기시간을 줄일 수 있도록 설계했다. 터미널 1층에는 외지 방문객을 위한 관광안내소와 지역 캐릭터 상품 판매점 역할을 하는 ‘꿈돌이와 대전여행’도 조성됐다.

유성복합터미널 건립은 지역 숙원사업 중 하나였다. 2007년 최초 조성 계획이 수립돼 2010년부터 4차례 민간사업자를 공모 했지만 모두 좌초되면서 사업 추진에 어려움을 겪어 왔다. 결국 대전시가 공영 개발 방식으로 전환해 사업을 추진하면서 2024년에야 첫 삽을 떴고, 1년여의 공사 끝에 지난해 연말 터미널이 준공되면서 본격적인 운영이 가능해졌다.

시는 터미널 운영을 대전교통공사와 민간 터미널사업자에 공동으로 맡겨 이용객 중심으로 서비스 품질을 높이고 지속가능한 시설 관리가 가능하도록 할 방침이다. 또 향후 터미널 인근 1만7000㎡ 규모 지원시설용지와 7000㎡ 규모 공공청사용지에 컨벤션·업무시설 조성과 공공기관 이전을 추진해 주변 상권 활성화를 꾀해 나갈 예정이다.

이장우 대전시장은 “유성복합터미널이 개통하고 대중교통 중심의 환승체계가 갖춰져 시민 이동 편의가 크게 향상될 것으로 기대한다”며 “주변 도로체계 개선과 교통 운영 관리를 통해 유성복합터미널이 서북부 권역 핵심 교통 관문으로 자리매감하도록 하겠다”고 말했다.