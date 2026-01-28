20~30대 젊은 나이에도 정상체중 넘으면 ‘이 암’ 위험 높아진다









비만이 20~30대 연령층에 췌장암을 유발하는 주요 원인이라는 연구 결과가 나왔다. 정상 체중을 벗어나 과체중이 되면 바로 췌장암 위험이 높아지기 시작해 고도비만이 되면 발병 위험이 약 2배 가까이 치솟는 것으로 나타났다.

삼성서울병원 혈액종양내과 홍정용 교수, 고려대 안산병원 가정의학과 박주현 교수 연구팀은 2009~2012년 국가건강검진을 받은 20~39세 성인 631만 5055명을 대상으로 한 전국 단위 코호트 연구를 ‘유럽암학회지(European Journal of Cancer)’에 발표했다고 28일 밝혔다. 연구진은 10년간 추적 관찰을 진행해 확인한 췌장암 발생 사례 1533건을 환자의 체질량지수와 관련해 분석했다.

췌장암은 치료가 어려운 대표적인 암으로, 특히 50대 미만 젊은 췌장암 환자의 증가세가 가팔라 1990년대 이후 30년간 전 세계적으로 46.9% 증가한 것으로 알려졌다. 젊은 췌장암 환자는 암이 상당히 진행된 상태에서 발견되는 경우가 많아 위험도가 더 높다. 이에 더해 한창 경제활동을 할 나이에 암이 발병하면서 환자는 물론 가족과 사회 전체가 큰 부담을 안게 되는 문제가 있다.

연구진은 아시아인에 맞춘 체질량지수 기준에 따라 연구 대상자를 저체중(18.5㎏/㎡ 미만), 정상체중(18.5~22.9㎏/㎡), 과체중(23.0~24.9㎏/㎡), 1단계 비만(25.0~29.9㎏/㎡), 2단계 비만(30.0㎏/㎡ 이상)으로 나눠 췌장암 발병 위험을 비교했다. 그 결과, 체질량지수가 높아질수록 췌장암 위험이 상승하는 경향이 나타났다.

비만 전 단계인 과체중 그룹의 췌장암 발생 상대 위험도는 정상체중 그룹보다 38.9% 높았다. 1단계 비만 그룹의 상대 위험도도 동일한 수준인 38.9% 높게 나타났다. 가장 위험도가 높은 그룹인 2단계 비만(고도비만) 그룹에선 발병 위험이 96%나 높았다. 반면 저체중 그룹은 정상체중 그룹에 비해 유의미한 위험 증가가 나타나지 않았다.

연령·성별·흡연·음주·신체활동·췌장염 등 췌장암 발병에 영향을 줄 다양한 요인을 모두 고려해 보정한 분석에서 이같은 결과가 나오면서 비만이 췌장암의 직접적 원인인 것으로 밝혀졌다. 연구진은 체중이 늘어날수록 발병 위험이 높아지는 이유로 과체중 단계일 때부터 체내 지방세포에서 나오는 염증물질에 만성적으로 노출되기 때문이라고 설명했다. 또 높은 혈당을 낮추기 위해 분비되는 인슐린이 점차 혈당을 조절하기 어려워지는 ‘인슐린 저항성’ 문제가 생기면서 췌장세포의 증식을 자극해 암세포가 자라기 쉬운 환경이 만들어진 것도 원인으로 지목됐다.

연구진은 이런 점을 고려할 때 췌장암 예방을 위해선 젊은 연령대부터 체중 조절이 필요하다고 조언했다. 홍정용 교수는 “비만뿐만 아니라 과체중 단계에서부터 선제적인 체중 관리에 나서는 것이 젊은 층의 췌장암 부담을 줄이는 효과적인 전략”이라고 말했다.