충북도, ‘영유아·취약계층’ 위한 조례 17건 2월부터 시행

경향신문

본문 요약

충북도가 영유아, 장애인, 한부모가족, 국가유공자를 위한 조례를 제·개정하고 다음 달부터 시행에 나선다.

'충북도 공공시설내의 매점 및 자동판매기 설치에 관한 조례'를 개정해 공공시설 내 매점 설치 시 면적 제한을 완화하고, 우선 허가 대상에 장애인·한부모가족 지원 단체와 노인 일자리 기관을 포함해 취약계층의 생업 기반을 넓혔다.

아울러 외국인 주민의 안정적인 정착을 돕기 위한 '충북도 외국인 통합지원센터' 설치 근거를 마련해 사회통합을 촉진하고, 반도체 산업 육성 조례를 개정해 지원 사업을 현 환경에 맞게 확대한다.

충북도, '영유아·취약계층' 위한 조례 17건 2월부터 시행

입력 2026.01.28 14:06

  이삭 기자

충북도청 전경. 충북도 제공.

충북도청 전경. 충북도 제공.

충북도가 영유아, 장애인, 한부모가족, 국가유공자를 위한 조례를 제·개정하고 다음 달부터 시행에 나선다.

충북도는 영유아, 국가유공자, 장애인 등 사회적 약자를 아우르는 위한 조례 17건이 지난 27일 제431회 충북도의회 임시회에서 통과됨에 따라 오는 2월 시행에 들어갈 예정이라고 28일 밝혔다.

이번에 정비된 조례는 신규 제정 4건과 일부 개정 13건이다.

놀꽃마루 운영 및 관리 조례 제정에 따라 옛 충북문화관은 영유아·양육자 통합 돌봄 공간인 놀꽃마루로 조성된다.

상이군경 예우 및 지원 조례안을 제정해 도 실정에 맞는 실효성 있는 예우 수당과 복지 사업 추진 근거를 마련했다. 또 독립유공자 예우 및 지원 조례를 개정해 진료비와 약제비 지원 대상을 유족 배우자까지 확대했다. 유족 사망 이후에도 남은 가족을 지원하기 위해서다.

사회적 약자의 경제적 자립을 돕는 조례도 만들었다. ‘충북도 공공시설내의 매점 및 자동판매기 설치에 관한 조례’를 개정해 공공시설 내 매점 설치 시 면적 제한을 완화하고, 우선 허가 대상에 장애인·한부모가족 지원 단체와 노인 일자리 기관을 포함해 취약계층의 생업 기반을 넓혔다.

아울러 외국인 주민의 안정적인 정착을 돕기 위한 ‘충북도 외국인 통합지원센터’ 설치 근거를 마련해 사회통합을 촉진하고, 반도체 산업 육성 조례를 개정해 지원 사업을 현 환경에 맞게 확대한다.

이방무 충북도 기획조정실장은 “이번 조례 제·개정은 도민 생활 안정과 복지 증진에 기여할 것”이라며 “특히 취약계층에게 실질적인 도움이 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.

댓글