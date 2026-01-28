정동영, ‘무인기 북 침투 주장’에 “내란 잔당의 준동 행위일 수도”

국회 외통위 전체회의…“중간수사 발표 곧 있을 것” “비행금지구역 설정 복원 논의…적절한 시점에”

정동영 통일부 장관이 28일 북한의 ‘한국 무인기 침투 주장’ 관련해 “내란 잔당세력의 준동 행위 일 수 있다는 점에 수사의 초점을 맞추고 있는 걸로 안다”고 밝혔다. 정 장관은 또 9·19 군사합의의 선제적 복원의 일환으로 비행금지구역 설정이 적절한 시점에 복원될 것이라고 밝혔다.

정 장관은 이날 국회 외교통일위원회 전체회의에서 “지금 군·경 합동수사단이 철저하게 조사를 하고 있는데, 아마 중간수사 발표가 곧 있게 될 것”이라며 이같이 말했다. 무인기 침투의 배후에 윤석열 정부가 연루됐을 가능성이 있다는 이재정 더불어민주당 의원의 질의에 대한 답변이었다.

정 장관은 유사한 취지의 윤후덕 민주당 의원의 질의에서도 무인기 침투를 “누가 시켰는가 하는 것이 수사의 초첨일텐데, 민간인 몇 사람의 돌출 행동은 아닌 것으로 보인다”고 말했다.

군·경 합동조사 태스크포스(TF)는 북한에 무인기를 날려보낸 혐의를 받고 있는 무인기 제조업체 ‘에스텔엔지니어링’의 사내이사 오모씨 등을 조사하고 있다. TF는 오씨가 2022년 윤석열 정부 대통령실에서 계약직으로 근무한 이력에 주목하고 있는 것으로 전해졌다.

정 장관은 ‘영상물 등급제처럼 노동신문에 대한 청소년 접근을 제한해야 한다’는 취지의 김기웅 국민의힘 의원의 질의에 “생각해 볼 만한 주제”라고 말했다. 정 장관은 그러나 이날 오후 같은 취지의 배현진 국민의힘 의원의 질의 때는 “영상물은 선전성·유해성 때문에 등급제를 도입했지만, 노동신문 개방 문제는 영상물 등급제와는 조금 다른 이야긴 것 같다”고 말헀다. 앞서 지난달 노동신문이 특수자료에서 일반자료로 분류돼, 지난달 30일부터 국립중앙도서관 등 일부 도서관에서 노동신문을 자유롭게 볼 수 있게 됐다.

정 장관은 9·19 군사합의의 선제적 복원에 대한 이용선 민주당 의원의 질의에 “NSC(국가안전보장회의) 협의를 통해서 비행금지구역 설정 복원에 대해서는 관계기관, 관계부처 협의가 이루어진 상태”라며 “적절한 시점에 아마 조치가 이뤄질 것”이라고 말했다. 2018년 9월 문재인 당시 대통령과 김정은 북한 국무위원장이 체결한 9·19 군사합의에는 지상·해상·공중에서 일체의 적대 행위를 중단하는 내용이 담겨있다.

정 장관은 ‘5·24 조치의 해제가 필요하다’는 김상욱 민주당 의원의 질의에 “통일부는 5·24조치에 대한 해제가 필요하다는 입장을 가지고 있다”며 “이를 적극적으로 조율해서 적절한 시점에 결론을 내도록 하겠다”고 말했다. 5·24조치는 2010년 천안함 사건을 계기로 이명박 정부가 발표한 대북제재로, 이에 따라 개성공단·금강산 제외한 방북 불허, 남북 교역 중단, 대북 신규 투자 금지 등이 이뤄진 바 있다.