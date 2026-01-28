오천피·주주환원 기대감 힘입어…금융주 ‘훨훨’

코스피 지수가 사상 처음으로 5000선을 돌파한 가운데 국내 금융지주들의 주가도 최고가를 새로 썼다. 올해부터 이들 회사의 주식 배당금이 늘어날 것이라는 기대감과 주식 거래 규모도 급증한 덕에 계열사인 증권사들의 실적 전망도 밝아서다.

28일 한국거래소에 따르면 KB·신한·하나·우리금융지주를 비롯한 10개 금융·은행사들로 구성된 KRX 은행지수는 전날 4.06% 상승하는 등 올해 들어 10% 넘게 올랐다. KB금융지주는 5.54% 올라 사상 최고가인 14만3000원에 장을 마감했으며 신한·하나·우리금융지주도 신고가를 기록했다.

주주환원 기대감이 이들 금융지주의 주가를 밀어올리는 주된 요인으로 꼽힌다. 올해부터 실시되는 ‘배당소득 분리과세’가 그 배경에 있다. 배당소득이 2000만원 넘으면 기존 45%의 종합과세 대신 최대 30%의 낮은 세율로 분리과세하는 제도다.

금융주는 이미 전통적으로 배당성향이 높았던 터라 배당소득 분리과세의 대표적인 수혜주로 주목받고 있다. 다만 그동안 은행들이 자사주 매입·소각 중심의 주주 환원 정책을 펼쳐 왔다면, 이제는 현금 배당을 늘릴 필요성이 커졌다는 분석이다. 배당소득 분리과세는 배당성향이 40% 이상이거나, 25% 이상이면서 전년 대비 배당이 10% 이상 증가한 경우 적용 대상이 된다.

전배승 LS증권 연구원은 “8개 은행지주 모두 배당소득 분리과세 요건 충족을 검토하고 있는 것으로 파악된다”며 “지난해 4분기 주당배당금은 큰 폭으로 상향될 것으로 예상된다”고 말했다. 그러면서 “이들 회사의 지난해 연간 주당배당금(DPS)는 2024년 대비 17% 상승할 것으로 보인다”고 분석했다.

금융지주들이 계열사로 두고 있는 증권사 실적 전망도 밝다. 코스피 지수가 5000선을 돌파하며 국내 증시 일평균 거래대금은 1월 누적 57조9000억원을 기록했다. 이는 지난해 4분기 평균치인 37조원과 비교해 56.5% 늘어난 수치다. 거래대금이 50조원 수준만 유지돼도 거래수수료 수익 증가만으로 주요 증권사의 별도 순이익이 평균 10% 성장할 수 있다는 분석도 제기된다.

이에 증권사와 금융지주를 담은 상장지수펀드(ETF)에도 투자자 관심이 쏠리고 있다. 우리자산운용의 ‘WON 초대형IB&금융지주’가 대표적으로, 미래에셋·키움·NH투자증권, 우리·한국·하나금융지주 등을 포트폴리오로 담고 있다. 증시 거래 활성화에 따른 실적 개선 효과를 ETF 수익률에 반영할 수 있는 구조다.

김재우 삼성증권 연구원은 “시장의 관심은 이미 1분기 및 2026년 실적 호조의 가능성으로 옮겨간 상황”이라며 “증시 강세가 이어지면서 증권 업종의 선호도 또한 지속될 것”이라고 말했다.