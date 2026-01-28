[속보]법원 “김건희, 시세조종 인식했어도 공동정범 단정 어려워”

법원이 28일 김건희 여사의 도이치모터스 주가조작 가담 혐의와 관련해 “피고인은 미필적으로나마 자신의 계좌와 자금이 시세조종에 이용됐다는 사실을 인식했을 것”이라면서도 “시세조종 행위에 대한 인식이 있었다 해도 공동정범으로 단정하기 어렵다”고 밝혔다.

서울중앙지법 형사합의27부(재판장 우인성)는 이날 김 여사의 자본시장법 위반 등 혐의 사건 선고 공판에서 이같이 밝혔다.