금융위, “단일종목 레버리지 2배 ETF 허용…3배는 불허”

금융위원회가 해외 증시 투자자의 국내 시장 복귀를 위해 단일 종목 레버리지 ETF(상장지수펀드) 등 고위험·고수익 상품을 도입하겠다는 계획을 내놨다. 국민성장펀드는 29일 기금운용심의회를 열고 1호 안건으로 재생에너지 인프라 구축과 관련된 사업을 선정할 예정이다.

이억원 금융위원장은 28일 정부서울청사에서 기자간담회를 열고 이같은 계획을 발표했다.

이 위원장은 “국내 우량주 단일 종목을 기초로 한 레버리지 ETF를 허용을 추진하겠다”며 “금요일(30일)쯤 관련 법령 입법예고를 실시할 것”이라고 말했다. 그는 또 지수 요건 없는 ‘액티브 ETF’ 도입을 위한 법안도 마련하고, 옵션 대상 상품 만기 확대를 통해 커버드콜 등 다양한 ETF 개발 기반도 마련하겠다고 덧붙였다.

이 위원장은 3배 레버리지는 허용하지 않겠다고 선을 그었다. 그는 “미국도 2020년 이후 신규 상품은 3배를 하지 않는 걸로 알고 있다”며 “글로벌 스탠더드 측면과 투자자 보호 측면을 고려해 3배는 허용하지 않는다”고 말했다. 그는 “해외에서 인기 있는 배당 상품들도 국내에서 만들어질 수 있도록 노력하겠다”며 “다만 투자자 보호가 허술하거나 느슨하지 않도록 더 신경쓰겠다”고 강조했다.

그는 이어 국민성장펀드 1호로 재생에너지 인프라 구축 사업으로 논의 중이라고 소개했다.

이 위원장은 “최근 대통령 업무보고를 통해 7건의 국민성장펀드 1차 메가프로젝트를 발표했는데, 그 중 재생에너지 인프라 구축 건을 내일 논의할 계획”이라며 “나머지 6건도 사업 준비 상황과 자금 소요 시점 등을 봐 가면서 필요한 사업부터 순차적으로 계속 승인해 나갈 것”이라고 밝혔다. 재생에너지 인프라를 제외한 프로젝트들은 K-엔비디아 육성과 국가 AI(인공지능)컴퓨팅센터, 전고체배터리 소재공장, 전력반도체 생산공장, 첨단 AI반도체 파운드리, 반도체클러스터 에너지 인프라 등이다.-

이재명 대통령이 지적했던 금융사들의 지배구조 개선과 관련해서는 3월말까지 실효성있는 방안을 마련하겠다고 밝혔다. 이 위원장은 특히 ‘참호 구축’ 비판을 받고 있는 금융사 CEO(최고경영자)들의 연임 문제에 관해서는 “은행 지주회사 CEO 선임 시 주주총회 의결 요건을 강화하는 방안까지 포함해 검토해 나갈 계획”이라고 설명했다.

올해 가계부채 관리와 관련해서는 지난해보다 엄격해진 목표를 다음달말 발표할 예정이라고 밝혔다. 이 위원장은 “가계부채는 한국 사회의 굉장히 잠재적인 리스크”라며 “그래서 전 금융권 관리 목표를 수립할 때 지난해보다 한층 강화된 수치를 부여할까 한다. 지난해 은행권 가계대출 증가율이 1.8% 정도였는데, 이거보다 좀 더 낮게 하겠다는 기조”라고 말했다.

그는 고령층의 노후소득 보장을 위한 주택연금 제도 개선도 예고했다. 구체적으로는 주택연금 수령액을 전반적으로 인상하고, 초저가 지방 주택 보유자에 대한 지원을 확대하며, 귀농·귀촌 시 실거주 의무 적용을 예외로 하는 방안 등을 고려하고 있다고 밝혔다.

개인 연체채권 관리 문제에 대해서는 은행 등의 금융사들이 이들 채권을 다른 기관에 매각한 뒤에도 일부 책임을 지는 방안을 논의하고 있다고 소개했다. 이 위원장은 “금융사가 연체채권을 매각한 뒤에도 (양수자의) 불법행위 여부 등을 점검하게 하고, 그런 행위가 적발됐을 때는 양도 계약을 해지하는 의무도 부과하는 등 원채권자에 고객보호 책임 의무를 부과하는 방안도 신경쓰고 있다”고 설명했다.