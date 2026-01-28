삼성SDS, 챗GPT 엔터프라이즈 기반 기업용 AI 전환 전략 제시

삼성SDS가 업종별 경험과 글로벌 인공지능(AI) 기술을 결합한 기업 맞춤형 AI 풀스택(전 과정 통합) 전략을 발표했다.

삼성SDS는 28일 서울 잠실캠퍼스 마젤란홀에서 ‘엔터프라이즈 AI 커넥트 2026’ 세미나를 열었다. 이번 세미나는 국내 기업 최초로 오픈AI와 리셀러 파트너 계약을 체결한 이후 기업 환경에서의 AI 도입 전략을 공유하기 위해 마련했다. 리셀러 파트너는 챗GPT 엔터프라이즈 등 오픈AI의 기업용 서비스를 기업 고객에게 재판매할 수 있는 권한을 부여받는 대상을 말한다.

이호준 삼성SDS 클라우드서비스사업부장은 기조발언에서 “삼성SDS는 AI 컨설팅부터 플랫폼·인프라, 데이터·보안, 모델 활용·운영 및 확산까지 이어지는 AI 풀스택 전략으로 기업이 AI를 확장·고도화할 수 있는 구조를 제공한다”고 말했다.

이어 “오픈AI를 포함한 글로벌 AI 기술을 삼성SDS의 보안 거버넌스 체계 안에서 안전하게 활용할 수 있고, 기업별 정책과 환경에 맞춰 AI 도입 방식을 유연하게 선택할 수 있다”고 했다.

이날 세미나에 참여한 한지은 오픈AI코리아 전략 어카운트 디렉터는 챗GPT 엔터프라이즈의 업무 혁신 효과와 글로벌 활용 사례를 소개했다. 한 디렉터는 삼성SDS의 오픈AI 리셀러 파트너 활동이 국내 기업의 AI 전환 속도를 한층 앞당길 것이라고 언급했다.

삼성SDS를 통해 챗GPT 엔터프라이즈를 도입한 SPC그룹의 정보기술(IT) 계열사 섹타나인과 하나투어는 도입 배경과 실제 활용 경험을 공유했다. 이들 기업은 운영 효율화와 고객 경험 차별화를 위해 생성형 AI를 적극 활용할 계획이라고 밝혔다.

이정헌 삼성SDS 전략마케팅실장은 “삼성SDS의 업종별 전문성과 오픈AI의 기술력을 결합해 더 많은 기업의 인공지능 전환(AX) 혁신을 가속하는 데 기여하겠다”고 말했다.