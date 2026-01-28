재외동포청 인천 사수···유정복 ‘민관정 비상협의체 구성’

유정복 인천시장이 인천 송도에 있는 재외동포청의 서울 이전 검토 논란과 관련해 재외동포청의 인천 사수를 위해 ‘범시민(民)·관(官)·정(政) 비상대책협의체’ 구성을 제안했다.

유 시장은 28일 인천시청에서 인천지역 현안 관련 기자회견을 열고 최근 재외동포청을 포함해 정부는 수도권 소재 16개 핵심기관을 지방으로 이전하는 방안을 논의하고 있다며 인천의 권익 수호를 위해 시민과 인천시, 정치권이 삼위일체가 뭉쳐 이를 막아내야 한다고 주장했다.

유 시장은 인천에는 재외동포청을 포함해 한국환경공단, 항공안전기술원, 극지연구소 등 공공기관이 전체의 2.3%에 불과해 전국 최하위인데도, 정부는 수도권에 있는 공공기관을 지역균형발전을 위해 이전을 추진하고 있고, 타 자치단체는 유치경쟁을 벌이고 있다고 강조했다.

유 시장은 한국환경공단은 수도권매립지 환경 개선을 위해 현장에 있는 것이고, 항공안전기술원은 공항이 있는 인천에 있어야 제 기능을 할 수 있다며 설립 취지와 인프라를 무시한 채 기계적인 균형발전 논리로 지방으로 이전하는 것은 절대 용납할 수 없다고 밝혔다.

유 시장은 여야를 떠나 정치권의 초당적인 협력을 요청했다. 유 시장은 “해양수산부가 부산으로 갈 때 부산의 여야 정치권이 하나로 뭉친 것처럼 인천 정치권도 당리당략을 떠나 ‘인천’이라는 이름으로 뭉쳐야 한다”고 말했다.

이에 대해 재외동포청 관계자는 “5극 3특 국가균형발전을 통한 지방주도 성장은 현 정부의 기본적인 정책 기조“라며 ”다만, 재외동포청의 지방 이전은 포함되지 않는 것으로 알고 있다”고 말했다.

2023년 인천 송도에 설립된 재외동포청은 700만 재외동포 관련 정책과 사업을 총괄 수립·집행하는 정부기관이다.

인천시는 재외동포청 유치를 위해 100만 시민서명운동을 벌이는 등 각고의 노력 끝에 유치했다.

앞서 지난 9일 김경협 재외동포청장은 한 언론과의 인터뷰에서 “재외동포청은 업무 특성상 외교부와 긴밀히 협의해야 할 사안이 많은데, 너무 떨어져 있어 이동하는 데 많은 시간을 허비하고 있다. 서울 광화문 정부청사로 이전을 검토하고 있다”고 말했다.

이에 인천시는 물론 인천지역시민단체는 재외동포청 서울 이전 규탄 및 김경협 재외동포청장의 사퇴를 촉구하고 있다.