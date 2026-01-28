창간 80주년 경향신문

‘그린란드 갈등’ EU “미국산 가스 의존도 줄여야”···공급망 다변화 강조

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

도널드 트럼프 미국 대통령의 그린란드 영토 야욕을 계기로 유럽 내 대미 의존성에 대한 경계감이 커지는 가운데, 유럽연합이 에너지 안보 차원에서 미국산 가스 의존도를 낮추고 공급망을 다변화해야 한다는 입장을 공식적으로 내놓았다.

27일 블룸버그 통신에 따르면 EU 집행위원회의 테레사 리베라 경쟁담당 부위원장은 아일랜드 RTE 라디오와의 인터뷰에서 미국에 대한 액화천연가스 의존이 과도해질 수 있다고 경고했다.

리베라 부위원장은 "러시아 가스에 더 이상 의존할 수 없다는 사실은 이미 분명해졌지만, 그렇다고 미국산 가스에 지나치게 의존하는 상황도 경계해야 한다"고 강조했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

‘그린란드 갈등’ EU “미국산 가스 의존도 줄여야”···공급망 다변화 강조

입력 2026.01.28 14:42

  • 박은경 기자

  • 기사를 재생 중이에요

26일(현지시간) 덴마크령 그린란드 누크 항구에 선박 한 척이 정박해 있다. 타스연합뉴스

26일(현지시간) 덴마크령 그린란드 누크 항구에 선박 한 척이 정박해 있다. 타스연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령의 그린란드 영토 야욕을 계기로 유럽 내 대미 의존성에 대한 경계감이 커지는 가운데, 유럽연합(EU)이 에너지 안보 차원에서 미국산 가스 의존도를 낮추고 공급망을 다변화해야 한다는 입장을 공식적으로 내놓았다.

27일(현지시간) 블룸버그 통신에 따르면 EU 집행위원회의 테레사 리베라 경쟁담당 부위원장은 아일랜드 RTE 라디오와의 인터뷰에서 미국에 대한 액화천연가스(LNG) 의존이 과도해질 수 있다고 경고했다.

리베라 부위원장은 “러시아 가스에 더 이상 의존할 수 없다는 사실은 이미 분명해졌지만, 그렇다고 미국산 가스에 지나치게 의존하는 상황도 경계해야 한다”고 강조했다.

EU는 우크라이나 전쟁 발발 이후 러시아의 전쟁 자금줄을 차단하기 위해 미국 등으로 에너지 수입원을 다변화해왔다. 특히 지난해 말에는 역내에서 러시아산 가스를 단계적으로 퇴출해 2027년 가을부터 러시아산 가스 수입을 전면 중단하기로 합의했다.

이 과정에서 러시아산 가스의 대체재로 미국산 가스 수입은 크게 늘어났다. 미국은 EU에 자국산 가스 수입 확대를 지속적으로 요구해왔으며, 지난해 체결된 양측 간 무역 합의에는 2028년까지 미국산 에너지를 7500억달러(약 1074조원) 규모로 구매한다는 내용도 포함됐다.

미국 싱크탱크 에너지경제금융분석연구소(IEEFA)는 이달 초 보고서에서 유럽이 미국과의 가스 수입 약속을 모두 이행하면서 화석연료 감축 노력이 충분히 병행되지 않을 경우 2030년에는 EU 가스 수입의 최대 80%가 미국산으로 채워질 수 있다고 지적했다. IEEFA에 따르면 지난해 EU의 천연가스 수입량 가운데 미국산 비중은 57%에 달했다.

댄 요르겐센 EU 에너지 담당 집행위원도 “에너지 공급을 구조적으로 특정 국가에 의존하는 것은 바람직하지 않다”며 “러시아산 에너지 의존에서 벗어나는 과정에서 그 의존을 다른 국가로 단순히 대체하지 않도록 주의가 필요하다”고 밝혔다.

나토 사무총장 “유럽, 미국 없이 스스로 방어 불가능”

마르크 뤼터 북대서양조약기구(나토) 사무총장이 26일(현지시간) “유럽은 미국 없이 스스로 방어할 수 없다”고 밝혔다. 덴마크령 그린란드를 둘러싼 도널드 트럼프 미국 대통령의 위협에 유럽 내에서 부상한 ‘독자 방위론’은 현실성이 없다고 일축한 것이다. AFP·로이터통신에 따르면 뤼터 총장은 유럽의회 연설에서 “누군가 여기서 유럽연합(EU)이나 유럽 전...

https://www.khan.co.kr/article/202601272047005#ENT

트럼프 협상 카드에 덴마크·그린란드 “골든돔 협상 가능···주권은 레드라인”

도널드 트럼프 미국 대통령이 덴마크령 그린란드 문제를 협상으로 풀겠다는 입장을 밝힌 가운데, 덴마크와 그린란드 모두 영토 주권을 ‘레드라인’으로 못박았다. 메테 프레데릭센 덴마크 총리는 22일(현지시간) 성명을 내고 “우리는 안보, 투자, 경제 등 모든 걸 정치적으로 협상할 수 있다. 하지만 우리 주권은 협상할 수 없다”고 밝혔다. 그는 그린란드 협상...

https://www.khan.co.kr/article/202601230827001#ENT

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글