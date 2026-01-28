창간 80주년 경향신문

서울시의회, 김경 의원 사직서 수리···“보수 못 받게 할 것”

경향신문

본문 요약

서울시의회가 공천헌금 의혹 등을 받고 있는 김경 서울시의원의 사직서를 수리했다.

최 의장은 입장문을 내고 "김 전 의원에게 단 하루라도 더 시민의 대표 자격을 허용할 수 없고 김 전 의원에게 의정활동비 등의 이름으로 단 한 푼의 세금이라도 지급돼서는 안 된다고 판단해 사직서를 수리했다"고 밝혔다.

그러면서 "김 전 의원은 시민의 시각에선 이미 제명된 것과 다름없다"며 "비록 형식은 사직 처리에 따라 퇴직일지라도 그 실질은 제명 처분에 따른 징계 퇴직임을 시민들께서 분명히 지켜보셨다"고 강조했다.

서울시의회, 김경 의원 사직서 수리···“보수 못 받게 할 것”

입력 2026.01.28 14:55

수정 2026.01.28 15:07

  • 류인하 기자

시의회, 전날 김 의원 제명 처리해

본회의 의결 걸칠 경우 한달치 보수 받아

시의회, 제명 대신 사직서 수리하기로

강선우 전 더불어민주당 의원에게 공천헌금 1억 원을 건넨 혐의를 받는 김경 서울시의원이 지난 15일 2차 조사를 받기 위해 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대로 출석던 중 고개 숙여 사과하고 있다. 성동훈 기자

서울시의회가 공천헌금 의혹 등을 받고 있는 김경 서울시의원의 사직서를 수리했다.

시의회는 28일 “김경 시의원이 26일 제출한 의원직 사직서를 이날 최호정 의장이 수리했다”고 밝혔다. 이에따라 김 시의원은 이날로 의원직을 상실했다.

최 의장은 입장문을 내고 “김 전 의원에게 단 하루라도 더 시민의 대표 자격을 허용할 수 없고 김 전 의원에게 의정활동비 등의 이름으로 단 한 푼의 세금이라도 지급돼서는 안 된다고 판단해 사직서를 수리했다”고 밝혔다.

그러면서 “김 전 의원은 시민의 시각에선 이미 제명된 것과 다름없다”며 “비록 형식은 사직 처리에 따라 퇴직일지라도 그 실질은 제명 처분에 따른 징계 퇴직임을 시민들께서 분명히 지켜보셨다”고 강조했다.

최 의장은 “다음 달 24일로 예정된 본회의를 기다리는 것보다 하루라도 빨리 신속하게 의원직을 박탈하는 것이 시민의 요구에 더 부합하는 것이라 판단해 사직서를 처리했다”고 했다.

시의원은 연금 및 퇴직금 지급 대상이 아니어서 제명이 아닌 사직으로 처리돼도 금전적 혜택은 없다. 다만 김 시의원이 절차대로 본회의 의결을 거쳐 제명될 경우 600만원가량의 보수를 받게 된다.

서울시의회 윤리특별위원회는 전날인 27일 오후 회의를 열고 재적의원 12명 만장일치로 의원직 제명을 의결했다.

