서울시의회, 김경 의원 사직서 수리···“보수 못 받게 할 것”

시의회, 전날 김 의원 제명 처리해 본회의 의결 걸칠 경우 한달치 보수 받아 시의회, 제명 대신 사직서 수리하기로

서울시의회가 공천헌금 의혹 등을 받고 있는 김경 서울시의원의 사직서를 수리했다.

시의회는 28일 “김경 시의원이 26일 제출한 의원직 사직서를 이날 최호정 의장이 수리했다”고 밝혔다. 이에따라 김 시의원은 이날로 의원직을 상실했다.

최 의장은 입장문을 내고 “김 전 의원에게 단 하루라도 더 시민의 대표 자격을 허용할 수 없고 김 전 의원에게 의정활동비 등의 이름으로 단 한 푼의 세금이라도 지급돼서는 안 된다고 판단해 사직서를 수리했다”고 밝혔다.

그러면서 “김 전 의원은 시민의 시각에선 이미 제명된 것과 다름없다”며 “비록 형식은 사직 처리에 따라 퇴직일지라도 그 실질은 제명 처분에 따른 징계 퇴직임을 시민들께서 분명히 지켜보셨다”고 강조했다.

최 의장은 “다음 달 24일로 예정된 본회의를 기다리는 것보다 하루라도 빨리 신속하게 의원직을 박탈하는 것이 시민의 요구에 더 부합하는 것이라 판단해 사직서를 처리했다”고 했다.

시의원은 연금 및 퇴직금 지급 대상이 아니어서 제명이 아닌 사직으로 처리돼도 금전적 혜택은 없다. 다만 김 시의원이 절차대로 본회의 의결을 거쳐 제명될 경우 600만원가량의 보수를 받게 된다.

서울시의회 윤리특별위원회는 전날인 27일 오후 회의를 열고 재적의원 12명 만장일치로 의원직 제명을 의결했다.