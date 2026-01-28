마음편의점·서울형키즈카페 늘리고 어린이상상랜드 연다

서울마음편의점 4→25곳, 서울형키즈카페 200→300곳 확대 진로·창의체험 ‘서울어린이상상랜드’ 강북 미아동에 첫 개소

올해부터는 외로움을 느끼는 시민들이 편히 들러 소통할 수 있는 ‘서울마음편의점’이 4곳에서 25곳으로 확대되고 서울형 키즈카페도 200곳에서 300곳으로 늘어난다. 또 진로·창의체험이 가능한 ‘서울어린이상상랜드’가 문을 열고 취약계층을 상대로 한 ‘동 중심 원스톱 통합돌봄’도 시작된다.

서울시는 이런 내용 등이 담긴 ‘2026 신년업무보고’를 진행했다고 28일 밝혔다. 이날 보고는 외로움·육아·건강·다문화 등 서울이 안고 있는 사회적 과제 해결을 위한 정책들을 구체화하는 자리로 시민이 일상에서 변화를 체감하도록 하는데 초점을 맞췄다.

우선 세계적으로 주목을 받고 있는 서울마음편의점은 서울 전역으로 확대해 올해 총 25개소까지 늘리고 은둔 시민을 직접 찾아가는 이동형 마음편의점도 시작한다. 하반기에는 외로움 치유와 관계 회복 거점 공간인 ‘서울잇다플레이스(성수동)’를 개관하고 외로움안녕120 대면 상담공간을 조성할 계획이다.

오는 3월에는 정부가 시행하는 돌봄통합지원법에 맞춰 서울형 통합돌봄 로드맵을 수립해 취약계층을 대상으로 ‘동 중심의 원스톱 통합돌봄’을 시작한다.

서울형 키즈카페는 현재 200개소에서 올해 중 300개소까지 확대하고, 진로·창의체험이 가능한 ‘서울어린이상상랜드’가 강북구(미아동)에서 첫 선을 보일 예정이다.

268만명이 이용 중인 스마트 건강관리앱 ‘손목닥터9988’은 지난해 슈퍼앱 개편에 이어, 올해부터는 개인 맞춤형 건강 처방까지 제공하는 ‘내 손안의 건강주치의’로 고도화된다. 서울체력 9988 사업은 센터 중심 운영을 넘어 ‘찾아가는 서비스’로 확대된다.

그 외 시는 3월 말 신촌에 ‘서울글로벌유학생지원센터’를 열고 유학생 취업을 체계적으로 지원하는 공공·대학·기업 연계 시스템을 구축해 글로벌 인재를 연계한다. 또 중도입국청소년의 정착을 위해 연령별·목적별 맞춤형으로 세분화한 한국어 교육도 지원할 방침이다.

오세훈 서울시장은 “복지와 돌봄, 건강, 글로벌 정책은 따로 추진하는 것이 아니라 유기적으로 연계하며 삶과 일상을 변화시켜야 한다”며 “외로움은 관계로 돌봄은 일상으로 건강은 시스템으로 글로벌 정책은 정착으로 연결될 때 약자동행 특별시가 완성된다”고 말했다.