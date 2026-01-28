제주시 한복판서 술 취한 채 야구방망이 난동···40대 남성 경찰에 붙잡혀

제주 시내 한복판에서 술에 취한 채 야구방망이를 휘두르며 시민들을 위협한 40대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

제주서부경찰서는 공공장소에서 흉기를 소지하고 행인들을 위협한 혐의로 40대 A씨를 붙잡아 조사하고 있다고 28일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 이날 오전 0시55분쯤 제주시 연동의 한 식당 앞 도로에서 알루미늄 야구방망이를 휘두르며 지나가던 행인들에게 공포심을 유발한 혐의를 받고 있다. A씨는 당시 만취 상태였던 것으로 조사됐다.

경찰은 시민 신고를 받고 출동해 현장에서 A씨를 체포했다. 조사 결과 A씨는 별다른 이유 없이 공공장소에서 위험한 물건을 노출하며 위력을 과시한 것으로 파악됐다.

경찰은 A씨를 ‘공공장소 흉기 소지’ 혐의로 입건하고 정확한 범행 동기와 추가 피해 여부를 조사하고 있다. 경찰은 사건 경위에 따라 특수협박 등 추가 혐의 적용도 검토할 방침이다.

한편 지난해 4월 시행된 형법 개정안은 정당한 이유 없이 도로·공원 등 공공장소에서 사람의 생명이나 신체에 위해를 가할 수 있는 흉기를 소지하고 이를 드러내 불안감을 조성할 경우 3년 이하의 징역 또는 1000만원 이하의 벌금에 처하도록 규정하고 있다.