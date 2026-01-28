아기 울음소리 다시 커졌다···지난해 1∼11월 출생아 수 18년 만에 최고 증가율

23만명 넘어서 전년 동기 대비 6.2% 늘어 누적 혼인건수도 7.5% 늘어 21만건 돌파

지난해 1∼11월 출생아 수가 23만명을 넘어섰다. 전년보다 6.2% 늘며 18년 만에 최대 증가율을 기록했다.

국가데이터처가 28일 발표한 ‘2025년 11월 인구동향’을 보면 지난해 11월 출생아는 2만710명으로 전년 동월보다 627명(3.1%) 증가했다. 이는 2019년(2만3727명) 이후 같은 달 기준으로 가장 많은 수치다.

출생아 수 증가세는 2024년 7월부터 17개월째 이어지고 있다. 혼인 증가와 30대 여성 인구 확대, 출산에 관한 긍정적 인식 변화가 복합적으로 작용한 결과로 풀이된다.

지난해 1∼11월 누적 출생아는 23만3708명으로, 전년 동기보다 1만3647명(6.2%) 늘었다. 증가율은 2007년(10.4%) 이후 18년 만에 최고 수준이다. 누적 출생아 수로는 2021년(24만3383명) 이후 4년 만에 최대치를 기록했다. 이에 따라 지난해 연간 출생아 수도 2024년에 이어 2년 연속 증가할 전망이다.

지난해 11월 합계출산율은 0.79명으로, 1년 전보다 0.02명 상승했다. 합계출산율은 여자 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 수다.

출생의 선행지표인 결혼 증가세도 이어졌다. 지난해 11월 혼인 건수는 1만9079건으로 전년 동월보다 498건(2.7%) 늘었다. 혼인 건수는 2024년 4월(24.6%) 이후 20개월 연속 증가 중이다.

지난해 1∼11월 누적 혼인 건수는 전년보다 1만4950건(7.5%) 증가한 21만4843건으로, 20만건을 돌파했다. 이혼 건수는 6890건으로 전년 동월 대비 9.8% 감소했다.

사망자 수는 3만678명으로 전년 동월 대비 1446명(4.9%) 증가했다. 출생아 수에서 사망자 수를 뺀 인구 자연변동은 9968명 자연감소를 기록했다.