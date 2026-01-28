“임금 노동자 56% 생성형 AI 활용…노동시간 17.6% 줄였다”

대한상의 ‘생성형 AI와 기업의 생산성: 현실과 과제’ 보고서 전국 임금 노동자 3000여명 대상 조사

임금 노동자의 절반 이상이 업무를 위해 생성형 인공지능(AI)을 활용한다는 조사 결과가 나왔다. 남성·저연령·고소득·화이트칼라(사무직) 직종에서 생성형 AI 활용률이 상대적으로 높게 나타났고, 기업 규모로 보면 대기업이 중소기업보다 높았다.

28일 대한상공회의소가 발표한 ‘생성형 AI와 기업의 생산성: 현실과 과제’ 보고서는 지난해 9월29일부터 10월15일 전국 성인 임금 노동자 3000명을 대상으로 조사한 결과 이같이 집계됐다고 밝혔다.

조사 결과, 전체 노동자의 56.3%가 생성형 AI를 업무에 활용했다. 기업 규모별로는 대기업(300인 이상)의 활용률이 66.5%로, 중소기업(300인 미만·52.7%)보다 13.8%포인트 더 높았다.

업무 영역별로는 ‘문서 작성·요약’에서 가장 활용을 많이 했고, 자주 사용할수록 전문적·창의적 업무에서의 활용 비중이 확대되는 경향을 보였다.

생성형 AI 활용자들은 생성형 AI가 없었다면 주 평균 8.4시간을 추가로 일해야 했을 것이라고 응답했다. 보고서는 “생성형 AI 활용이 노동 시간을 평균적으로 약 17.6% 절감하는 효과가 있다는 의미”라고 설명했다.

초기 경력 노동자의 업무를 생성형 AI가 대체할 가능성이 크다고 인식하는 것으로 조사됐다. AI로 ‘완전 대체’를 1점, ‘완전 보완’을 5점으로 했을 때 초기 경력자의 업무는 2.92점이었다. 중간 경력자는 3.25점, 고경력자는 3.28점이었다. 경력이 많은 이들의 업무일수록 생산성을 높이고 역할을 확장하는 보완적 기술로 작용할 것이라는 의미다.

다만 생성형 AI를 업무에 활용하더라도 상황·목표에 맞춰 능숙하게 ‘프롬프트’를 작성할 수 있는 생성형 AI 고도 활용자는 전체의 13.6%에 불과했다. 프롬프트는 생성형 AI에 입력하는 지시문으로, 과업의 내용·목표·조건·맥락 등을 입력하는 것을 말한다.

보고서는 생성형 AI 활용과 업무 생산성을 분석한 결과, 프롬프트 작성 능력이 높아질수록 통계적으로 유의한 생산성 개선 효과가 확인됐다고 밝혔다. 이창근 한국개발연구원(KDI) 국제정책대학원 교수는“생성형 AI의 생산성 효과가 단순한 도입 여부가 아니라, 실제 업무에 어떻게 활용하느냐에 따라 크게 달라진다는 점을 보여준다”며 “생성형 AI의 생산성 효과를 실질적인 기업의 성장 동력으로 연결하기 위해서는 하드웨어나 소프트웨어 투자에 그치지 않고, 활용 역량을 체계적으로 축적하는 정책적 접근이 필요하다”고 밝혔다.