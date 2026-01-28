설 명절 지역사랑상품권 할인율 인상·구매한도 상향

정부가 설 명절을 앞두고 내수 활성화를 위해 지역사랑상품권 할인율과 구매한도를 상향 조정한다.

행정안전부는 28일 강원 원주시청에서 17개 시·도 부단체장과 함께 2026년도 제1회 중앙지방정책협의회를 개최하고, 설 민생안전대책 등을 논의했다고 밝혔다.

행안부는 회의에서 관계부처 합동으로 수립한 ‘설 명절 민생안정 대책’을 공유했다. 이에 따르면 정부는 설 명절 성수품 물가 안정을 위해 다음달 2일부터 18일까지 특별대책 기간으로 지정하고 통합신고 창구를 운영한다.

또 설 기간 내수 활성화를 위해 지역사랑상품권 할인율 인상 및 구매한도 상향 등을 적극 지원한다. 강원 횡성군(10→15%)과 경남 양산시(10→13%) 등 66개 지역에서는 할인율을 인상한다. 경기 파주시(70→100만원)와 강원 화천군(50→100만원) 등 35개 지역에서는 구매한도를 상향한다. 행안부는 지방정부에도 설 민생안정대책 수립과 종합상황실 설치, 성수품 바가지요금 등 물가안정 관리를 당부했다.

회의에서는 또 5개월 앞으로 다가온 ‘제9회 전국동시지방선거’ 지원 방안도 논의했다. 행안부는 공정하고 투명한 지방선거 관리를 위한 선거사무의 안정적인 지원과 공직기강 확립, 선거 중립의무 철저 등을 지방정부에 요청했다.

이밖에 회의에서 산림청은 ‘2026년 봄철 산불방지 대책’을 소개하고, 가용인력을 총동원한 산불 감시와 산림인접지역 화목보일러 점검 강화 등을 지방정부에 요청했다. 아울러 재정경제부의 ‘2026년 경제성장전략 기본방향’과 농림축산식품부의 ‘고병원성 AI 확산 방지를 위한 총력 대응’ 등 지방정부에 공유와 협조가 필요한 안건이 논의됐다.

윤호중 행안부 장관은 “2026년은 이재명 정부 집권 2년 차이자 민선 9기가 출범하는 해로, 중앙과 지방의 견고한 협력을 통해 대한민국의 대전환을 이뤄야 하는 중요한 시기”라며 “대한민국 대도약의 길을 흔들림 없이 만들어 가겠다”고 밝혔다. 이날 회의는 정책과정을 투명하게 공개하는 차원에서 처음으로 행안부 유튜브를 통해 생중계됐다.