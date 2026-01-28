“정파 달라도 헌신에 애도”… 반기문·정몽준 등 야권 인사들도 이해찬 조문

이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장의 장례식 이틀째인 28일에는 여권은 물론 야권 인사도 빈소를 찾아 고인을 추모했다. 종교계 지도자들은 물론 일반 조문객들의 발길도 이어지면서 장례식장은 인산인해를 이뤘다. 이 수석부의장은 오는 31일 국회 의원회관에서 영결식을 치른 뒤, 이후 가족묘가 있는 세종시 은하수공원 묘역에 안치될 예정이다.

서울 종로구 서울대병원 장례식장에 마련된 고인의 빈소에는 이날 오전부터 정몽준 아산재단 이사장, 윤상현 국민의힘 의원, 김성태·태영호 전 국민의힘 의원, 반기문 전 유엔사무총장, 윤여준 전 환경부 장관, 황우여 전 부총리 겸 교육부 장관 등 전·현직 보수 인사들의 조문 행렬이 이어졌다.

정 이사장은 “새로운 분야에 관심이 많고 열심히 공부하던 분으로, 함께 의정활동을 하며 많은 것을 배웠다”고 말했다. 정 이사장과 고인은 1988년 총선에서 처음 국회에 입성해 13·14·15·16·17·19대 국회에서 의정 활동을 함께했다. 반 전 총장은 “2004년 외교부 장관으로 근무하면서 당시 총리셨던 이 전 총리를 같이 모시고 일하며 많은 감명과 느낌을 받았다”고 밝혔다.

고인과 같은 충남 청양 출신인 윤 의원은 “고향 선배이자 선대 인연이 각별한 분”이라며 “정치를 하며 의견을 나눴고, 정파를 달리하더라도 그분의 정치와 국가에 대한 헌신에는 애도를 표하는 것이 정치의 도리”라고 말했다. 김성태 전 의원은 “대한민국 민주주의를 이야기할 때 빼놓을 수 없는 큰 어른”이라고 했고, 태영호 전 의원은 “민주평통 수석부의장으로 공직 생활을 마무리한 고인의 유훈을 받아들여 통일이 빨리 왔으면 좋겠다”고 말했다.

여권 인사들의 발걸음도 이틀째 이어졌다. 김진표·문희상 전 국회의장, 천정배 전 법무부 장관 등 여권 원로들도 고인을 추모했다. 정성호 법무부 장관, 김윤덕 국토교통부 장관, 강유정 청와대 대변인 등 이재명 정부 주요 인사들과 서훈 전 국가정보원장, 임종석 남북경제문화협력재단 이사장, 도종환 전 문화체육관광부 장관 등 문재인 정부 주요 인사 등 전·현직 관료들도 빈소를 찾아 고인을 조문했다.

정청래 더불어민주당 대표와 조국 조국혁신당 대표는 전날에 이어 이날도 상주석을 지키며 조문객들을 맞았다. 김민석 국무총리 역시 일정 중간중간마다 빈소를 찾아 상주석을 지켰다. 민주당은 “애도 기간 필수 당무를 제외한 공식 일정을 최소화한다”는 방침에 따라 최고위원회의도 이날 빈소가 차려진 서울대병원에서 비공개로 열었다. 고인의 마지막 길을 추모하려는 시민들의 발길이 이어지면서 오후 한때 장례식장 2개 층까지 긴 줄이 늘어서기도 했다.

고인의 장례식은 31일까지 진행된다. 오전 6시30분 발인 후 고인이 몸담았던 민주평통과 민주당사를 거쳐 국회 의원회관 대회의실에서 영결식이 열린다. ‘부모님이 계신 곳 가까이 묻히고 싶다’는 고인의 생전 뜻에 따라 국립묘지가 아닌 자택 인근 세종시 은하수공원에 안장된다. 장례의 공식 명칭은 ‘고 이해찬 제36대 국무총리 사회장’으로 확정됐다.