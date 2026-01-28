일본 정치권, ‘쇼츠’ 선거전 열풍···전체 영상 65% 달하기도

일본 정치인들이 다음달 중의원(하원) 선거를 앞두고 SNS에서 짧은 길이의 홍보 영상(쇼츠)을 적극적으로 활용하고 있다고 니혼게이자이신문이 28일 보도했다.

보도에 따르면 최근 웹 제작업체 하레후루가 운영하는 웹사이트 ‘당선·재선을 향해 고(GO)’에서는 쇼츠 영상 제작 매뉴얼인 ‘정치인용 쇼츠 동영상 완전 공략 가이드’가 평상시 대비 3배 넘는 속도로 다운로드되고 있다.

총 27페이지 분량의 해당 자료는 유튜브, 인스타그램 등 SNS별 특성 분석과 쇼츠 영상에 적합한 말투, 촬영 기초 등을 다루고 있다. “초반 3초 안에 시청자의 20~30%는 이탈한다” “불필요한 공백은 편집하라” 등의 조언도 담겼다. 하레후루 담당자는 “선거 사무소에서 (쇼츠 제작 의뢰) 문의도 들어오고 있다”고 말했다.

선거 정보 사이트 ‘선거닷컴’을 운영하는 이치니는 지난 20일부터 정치인들이 이용하기 쉬운 쇼츠 영상 제작 도구를 제공하고 있는데 이 역시 일주일 만에 수십명이 이용하기 시작했다. 사토 쓰카사 이치니 이사는 “정당과 후보자들도 유권자의 변화에 따라 홍보하는 방식을 바꿀 필요가 생겼다”고 말했다. 미국 시장조사 업체 센서타워에 따르면 지난해 일본 내 사용자의 SNS 이용 시간 중 쇼츠 영상 시청 비중은 유튜브 26%, 인스타그램 46%, 틱톡 53%로 나타났다.

일본 선거운동에서 쇼츠가 본격적으로 활용된 것은 2024년 7월 도쿄도지사 선거 때부터다. 같은 해 11월 효고현지사 선거, 2025년 7월 참의원 선거를 거치면서 활용 사례가 늘었다. 선거닷컴이 지난해 참의원 선거 때 정당과 후보자 등이 공개한 동영상 조회수를 집계한 결과 3분 이내 쇼츠 영상이 전체 영상의 65%에 달했다.

덩달아 쇼츠 제작을 위탁 의뢰하는 사례도 늘고 있다고 닛케이는 전했다. 도쿄에서 동영상 제작 등 업무를 맡고 있는 한 기업 관계자는 “후보나 사무소가 선거 기간 중 처리할 업무가 많아 동영상 편집까지 손대지 못하는 경우가 많다”고 말했다.

다만 동영상 제작 위탁에는 공직선거법상 애매한 부분이 있다고 닛케이는 보도했다. 포스터 붙이기 같은 기계적인 작업을 제외하면 선거운동에 관여한 사람들에게 보수를 지급하는 게 원칙적으로 금지돼 있기 때문이다. 효고현지사 선거 때 후보의 포스터 제작 업무 등을 수주한 홍보회사 대표가 ‘홍보 전반을 맡았다’고 온라인상에 글을 올렸다가 수사를 받기도 했다.

닛케이는 “세밀한 판단이 필요한 동영상 제작에서 어디까지가 주체적인 업무이고 어디부터가 기계적인 작업인지 경계선이 모호하다”고 전했다.